I gerani sono i fiori per eccellenza che ogni balcone dovrebbe avere. Sanno di estate e di belle giornate. Con i loro colori rendono la casa accogliente e vivace. E donano quel tocco in più che ci fa distinguere nel vicinato. Ma non sempre i gerani fioriscono come vorremmo. Delle volte sembra proprio che ogni cosa che facciamo per renderli rigogliosi proprio non funzioni. Ecco perché oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo qualche trucco super efficace. Che ci farà avere gerani sempre al top e mai spogli.

Esistono più di 1000 varietà di gerani

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

C’è l’imbarazzo della scelta. In base ai propri gusti si possono scegliere gerani profumati, verticali, dalle foglie variegate. Ma per un balcone veramente ad effetto sicuramente la scelta deve ricadere sui gerani parigini. Non hanno bisogno di molte cure e sono abbastanza resistenti. Ma il loro pregio più grande è l’effetto sbalorditivo che fanno sulle nostre ringhiere!

5 trucchi che pochi conoscono per dei gerani sempre belli e floridi da far invidia

Ora, a prescindere dalla tipologia che scegliamo, esistono dei piccoli accorgimenti che fanno la differenza. Partiamo dall’innaffiatura. Non facciamoci ingannare dalle temperature calde. I gerani vanno annaffiati massimo due volte a settimana. Controlliamo il terriccio toccandolo con le mani. Se è ancora umido, posticipiamo l’innaffiatura.

La posizione è importantissima

I gerani sono originari del Sud Africa, quindi sopportano benissimo il sole diretto. Meglio posizionarli in balconi esposti a Sud. Più sole la nostra pianta riceverà più fiori sbocceranno. Evitiamo di metterli in zone che si trovano per diverse ore all’ombra.

Mettiamoli in vasi piccoli. Soprattutto per i gerani parigini. In questo modo la pianta non tenderà ad allargarsi per occupare il vaso in larghezza. Ma si svilupperà più in lunghezza, donando quel meraviglioso effetto a cascata. E se vogliamo che le foglie siano lucide e splendenti, prendiamo un batuffolo di cotone e imbeviamolo con un po’ di birra.

Infine, ricordiamoci che i gerani hanno bisogno del concime. È molto importante che il terriccio sia pieno di nutrienti, se vogliamo che fioriscano al meglio. Possiamo comprarlo oppure prepararlo noi stessi, ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Niente prodotti chimici in questo fertilizzante tutto naturale per avere piante bellissime e rigogliose”.

Ecco 5 trucchi che pochi conoscono per dei gerani sempre belli e floridi da far invidia. Così il nostro balcone sarà super colorato e bellissimo da ammirare.