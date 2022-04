Prendersi cura di sé è importante per stare bene fuori ma anche dentro. Anche l’aspetto esteriore, infatti, influenza il nostro benessere. Guardarsi allo specchio ed essere soddisfatti di sé restituisce una piccola felicità. Questa è una delle ragioni per cui pensiamo a come tagliarci i capelli o a quali maschere per il viso acquistare.

Una parte del corpo altrettanto importante sono le unghie. La loro condizione è spesso specchio di come sta il nostro organismo. Unghie fragili e facili a spezzarsi possono nascondere mancanza di vitamine e sali minerali. Anche il colore può essere sintomo di particolari patologie. Ancora, chi ha il vizio di mangiarle potrebbe incorrere in diverse problematiche.

Ecco perché è importantissimo tenerle ben curate e osservare cosa ci dicono. Parlando di unghie, l’uso dello smalto è uno dei modi con cui uniamo l’utile all’estetica. In vista dell’estate, sveliamo la nuovissima tendenza unghie che riguarda soprattutto l’introduzione di nuove colorazioni. Al contempo, forniamo una guida per selezionare il colore che maggiormente si addice al nostro incarnato, specialmente dopo l’abbronzatura.

Sveliamo la nuovissima tendenza unghie per questa primavera estate 2022 ed ecco quali colori scegliere in base alla carnagione

Una nuova stagione si avvicina e porterà con sé aria di mare e libertà. La primavera e l’estate sono l’occasione perfetta per rinnovare il proprio stile, adeguandolo alla vivacità e ai colori della natura. Per avere una manicure da ammirare, però, è bene dare un’occhiata alle nuove tendenze introdotte dalla moda. Solo così possiamo poi adeguarle alla nostra personalità e al nostro gusto senza restare indietro.

Iniziamo dal colore che quest’anno, insieme alle tonalità del verde nell’abbigliamento, è stato scelto da Pantone per il make up e le unghie. Si tratta del very peri, il cosiddetto blu pervinca cui si aggiunge una punta di rosso. Una tinta estremamente creativa che esprime allegria e delicatezza, ma anche positività. Chi indossa il very peri sente il bisogno di osare nell’accostamento di colore, ma anche di tornare a una sensualità semplice.

Ma le tonalità estive 2022 non sono finite qui. Infatti, si evidenzia un ritorno ai colori naturali che riprendono le sfumature rosa della pelle. Perfette per essere indossate quotidianamente, danno un aspetto curato ed elegante. I toni vanno da rosa quasi bianco, al rosa più scuro fino al caramello. Fondamentale, però, tenere in considerazione il nostro incarnato prima di acquistare lo smalto.

La regola è sceglierne sempre uno che sia una o due tonalità più chiare o più scure rispetto alla pelle. La prova può essere fatta direttamente sul dorso della nostra mano. Un’altra tendenza da non sottovalutare è quella della french manicure, quest’anno riproposta in versione multicolor con l’uso dei colori pastello.

