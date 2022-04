Una vacanza in primavera in Italia, in qualche località poco conosciuta, è l’ideale per rilassare corpo e mente. Dopo un periodo di lavoro intenso rigenerarsi è davvero importante. Si possono scegliere tante mete anche all’estero. Se si ha un budget limitato, oppure soltanto il desiderio di trascorrere pochi giorni in una località non lontana, ogni Regione offre mille attrattive. Dal Nord al Sud c’è la possibilità di scegliere una vacanza al mare, al lago, in montagna. Ci sono tanti borghi medievali con vicoli e castelli da visitare, oppure tante città d’arte.

Roma e Firenze sono le più gettonate, ma l’elenco è molto lungo. Una città tra le preferite e amate in Italia e all’estero è senza dubbio Venezia. Unica con i suoi canali e palazzi storici, vi si svolge il Festival del cinema e un raffinato Carnevale. Piazza San Marco e tante chiese e ponti sono molto visitati. Indimenticabile un giro sulla gondola tra i canali e le bellezze di Venezia. Bisogna dire che chi l’ha già visitata oppure desidera visitare dei posti più tranquilli nella laguna può farlo scegliendo altre destinazioni. Vediamone alcune.

Per un weekend in Italia vicino Venezia ci sono questi incantevoli borghi antichi dove rilassarsi e mangiare piatti tipici

Tra terraferma e laguna si trovano diversi forti militari. Uno di questi è Forte Marghera. Costruito tra il XVIII e il XIX secolo, il forte sorge sul vecchio borgo, di cui rimane poco. Ha una forma che ricorda una stella e si divide in vari canali artificiali. La struttura aveva scopo difensivo e adesso ospita vari musei, tra cui quello storico-militare e spazi espositivi.

San Lazzaro degli Armeni

In un’isoletta a pochi minuti da Venezia si trova San Lazzaro degli Armeni. Il monastero conserva dei documenti antichi, tele di inestimabile valore, tra cui una attribuita al Tiepolo e una mummia. All’interno si coltiva un bellissimo roseto.

Borgo di Malamocco

Malamocco ha origini molto antiche e il primo insediamento risalirebbe all’epoca romana. Il nome in origine era forse Madamaucum. Il piccolo borgo ha subito nei secoli delle piccole trasformazioni. Adesso si possono ammirare le case basse, il Palazzo del Podestà e la Chiesa dell’Assunta. Ha inoltre una spiaggia tranquilla. Da ricordare che Hugo Pratt, il creatore di Corto Maltese, aveva scelto proprio Malamocco per la sede di un suo studio.

Per quanto riguarda il cibo, i piatti tipici da gustare durante una vacanza in questi posti potrebbero essere il baccalà mantecato, risi e bisi, bigoli in salsa e sarde in saor. Tra i dolci ci sono gli zaeti, biscotti con la farina di mais.

Venezia e altri bei posti nelle sue vicinanze, quindi, possono essere una bella idea per un weekend in Italia.

Lettura consigliata

Per un weekend rilassante ecco 3 proposte al mare, al lago e sul fiume tra borghi e buon cibo spendendo pochi soldi