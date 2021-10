Viaggiare è una passione che accomuna molte persone. Del resto, si tratta di una delle esperienze più appaganti della vita. Esistono, però, tantissime tipologie di viaggio. Un breve weekend o un viaggio di più settimane, un lussuoso soggiorno o un’avventura più spartana, zaino in spalla.

Diversi sono anche i mezzi di trasporto (camper, aereo, nave, ecc.), così come gli alloggi (appartamento, hotel di lusso, campeggio, ostello e altro). Di base, però, a rendere unica l’esperienza di un viaggio è la meta prescelta.

Fino a qualche anno fa, erano molto gettonate le capitali. Metropoli e grandi città, infatti, offrono tantissimo, soprattutto in termini di quantità di attrazioni. Ultimamente, però, l’attenzione e le richieste si stanno spostando verso borghi e paesini. Luoghi perfetti per respirare aria pulita e “toccare con mano” antiche tradizioni ancora vive.

Rightmove, importante portale immobiliare inglese, conferma questa tendenza. Dal report recentemente pubblicato, si rileva infatti che, tra giugno e luglio 2021, vi è stato un aumento di ben il 126%, rispetto all’anno scorso, delle richieste relative ad abitazioni situate nei borghi.

Il potere dei social network

Oggigiorno, non dobbiamo dimenticare che i social rappresentano un potentissimo strumento pubblicitario. Per non parlare poi degli influencer che, come il loro stesso nome li identifica, influenzerebbero le scelte dei loro followers.

Per tal motivo, è stata stilata una Top 10 dei borghi considerati i più belli del Mondo sulla base di quanto emerge dai social network. Nello specifico, il sito inglese Uswitch Limited ha passato in rassegna tutte le foto scattate tra i vari borghi del pianeta e poi postate su Instagram e Pinterest. Sulla base dei numeri di post e pin, è stata quindi stilata la classifica dei borghi più amati sui social. Tra i primi 10 classificati, abbiamo l’onore di trovarne anche uno italiano!

Ecco il borgo italiano eletto più bello del Mondo secondo i social

Nel mondo dei social, il borgo italiano più bello sarebbe Vernazza, una delle 5 incantevoli località che costituiscono le Cinque Terre, in Liguria. Immortalata in 491.902 post su Instagram e 1.232 ping su Pinterest, Vernazza si trova al numero 7 della Top 10. D’altra parte, con le sue coste frastagliate e le tipiche casette color pastello, le Cinque Terre hanno un fascino che ammalia migliaia di visitatori da tempi immemori. Essendo una meta molto rinomata, spesso si pensa che le Cinque Terre siano molto costose e addirittura inaccessibili a molti. In realtà, è davvero semplice visitare le Cinque Terre senza spendere troppo.

La classifica completa

Per completezza di informazioni, è giusto sapere quali sono gli altri 9 borghi ritenuti i più suggestivi del pianeta e maggiormente immortalati e postati. Ecco dunque la classifica completa.

Il villaggio di Oia sull’isola di Santorini, in Grecia;

la Baia di Ha Long in Vietnam;

Goreme in Turchia;

Hallstatt in Austria;

Mission Beach in Australia;

Wanaja in Nuova Zelanda;

Vernazza, una delle Cinque Terre, in Italia;

Shirakawa-go sulle Alpi giapponesi;

Tobermory, sull’isola di Mull, in Scozia;

Furnas, sull’isola di São Miguel, nelle Azzorre portoghesi.

