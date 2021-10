Il cavolfiore è un ortaggio molto versatile in cucina. È un ottimo contorno e si adatta anche alla preparazione di primi piatti, come delle vellutate oppure questa ricetta tipicamente napoletana. In pochi lo sanno, ma nella tradizione siciliana si usa persino per preparare delle frittelle dolci amatissime dai bambini. Completamente diverso da quello genovese questo gustosissimo pesto al cavolfiore da preparare con le farfalle.

In questo caso vedremo infatti come usare il cavolfiore per preparare un pesto alternativo. Non con basilico e pinoli, ma con il cavolfiore. In seguito, lo mancheremo con la pasta. Abbiamo scelto le farfalle, ma chi non le gradisce può optare per altri tipi di pasta. Un paio di esempi plausibili sono le conchiglie e gli spaghetti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Completamente diverso da quello genovese questo gustosissimo pesto al cavolfiore da preparare con le farfalle

Ingredienti per 4 persone

320 g di farfalle;

500 g di cavolfiore;

1 porro;

1 cipolla;

3 cucchiai di panna;

1 gambo di sedano;

120 g di parmigiano reggiano, meglio se molto stagionato;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale, pepe (facoltativo) q.b.

Preparazione

Il primo passo è, come sempre, lavare e mondare il cavolfiore, per poi bollirlo in un pentolino con dell’acqua salata.

Scolarlo e mettere da parte l’acqua di cottura.

Sbucciare e tagliare cipolla, porro e sedano.

Mettere a bollire la pasta nell’acqua, anche stavolta dopo averla salata.

Rosolare la cipolla, il sedano e il porro in una padellina e, dopo un po’, mettere a rosolare anche il cavolfiore.

Dopo aver fatto rosolare leggermente anche quest’ultimo, mettere gli ingredienti in un frullatore ad immersione e azionarlo.

Aggiungere anche la panna, metà del parmigiano e l’acqua di cottura del cavolfiore precedentemente messa da parte.

Frullare fino ad ottenere una crema densa.

Fatto ciò, mantecare la pasta con il pesto al cavolfiore, impiattarla e servirla dopo averci aggiunto il restante parmigiano e, se piace, un po’ di pepe.

Buon appetito!