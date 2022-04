Capo immancabile nel guardaroba di ogni donna, risulta pratico e molto versatile. Il blazer portato in modello maxi è il preferito delle stelle della TV e del cinema. Basta scegliere i giusti accessori e sarà perfetto a tutte le ore. Di giorno si punta sul doppiopetto verde militare con morbidi jeans. Per un’uscita elegante, di sera, il blazer si può abbinare a un long dress floreale. Nel dettaglio, ecco i trucchi delle dive per come indossare il blazer: alcuni sono assolutamente alla portata di tutte. La prima idea è per un look più sofisticato, dove i toni caldi del marrone e del beige la fanno da padrone. Si parte dalla camicia, con fiocco da annodare al collo e maniche con inserti di pizzo sulle spalle. La gonna è un tubino in tessuto scamosciato, con borchiette applicate lungo i fianchi. Per le scarpe abbiamo scelto degli stivali in pelle alti al ginocchio, con tacco largo nero a contrasto. Ora gli accessori: da abbinare a questo look è perfetta una collana lunga in catena metallica dorata, comprendente ovale multicolore. La cintura sarà in pelle marrone, con fibbia metallica non troppo eccessiva. Infine, il blazer: capo principale di questo outfit. La scelta ricade su un modello doppiopetto, con revers, bottoni madreperlati e tasche. Questo outfit è perfetto per una serata al cinema o per un aperitivo tra amiche.

Ecco i trucchi delle dive per come indossare blazer alla moda e giovanili anche a 50 e 60 anni

Ora è il momento di analizzare un abbinamento più casual. Questa volta il blazer sarà sempre doppiopetto, con reverse e bottoni grandi a contrasto marroni, ma il colore sarà un bel verde militare. La camicia in questo caso sarà classica, in cotone bianco. Non possono mancare un paio di jeans a vita alta, un modello a cinque tasche con chiusura bottoni e silhouette dritta. Ai piedi la scelta ricade su un paio di tronchetti in pelle con fibbia attorno alla caviglia, plateau e tacco largo. Ora, gli accessori: per gli orecchini andranno benissimo un paio a cerchio in argento placcato oro giallo. In abbinato, un bracciale sempre in argento color oro giallo, regolabile con chiusura a moschettone.

Questo stile va benissimo per una giornata in università o in qualunque situazione informale. Il blazer può essere però anche un capo elegante. In tal caso la scelta può ricadere su un modello color viola o vinaccia, doppiopetto con collo con revers in raso. L’abbinamento naturale e con un abito lungo, a stampa floreale, collo con fiocco e fodera. Ai piedi degli stivali in eco pelle bianchi, con punta sfilata e tacco a spillo. La scelta degli accessori sarà più ricercata: un bracciale tennis in argento rodiato, con piccoli charme a forma di cuore con zirconi bianchi. Anche l’orologio sarà scelto di conseguenza, magari un modello dal quadrante con cristalli. Infine, una pochette in tessuto lurex con chiusura in acciaio. Un outfit perfetto per serate più impegnative, anche magari in ristoranti chic.

