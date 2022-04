La moda propone ogni stagione delle nuove tendenze che ci sorprendono spesso. Abiti, accessori e tagli di capelli cambiano continuamente e non sempre adattarsi è facile. Eppure, se osserviamo bene, ci sono delle mode che si ripetono puntualmente e sembrano non tramontare mai.

Questa primavera, torna con vigore un capospalla reso famoso anni fa da star del cinema affermate, che in realtà non abbiamo mai riposto nel cassetto. È perfetto praticamente su ogni tipo di outfit e permetterà di fare un figurone in qualsiasi occasione.

La giacca dei bikers che fa la donna elegante

È un vero pezzo di storia che ancora oggi esprime tutto il suo fascino in giro per le strade. Parliamo del chiodo, la famosa giacca di pelle indossata in passato dai motociclisti. L’aspetto e le dotazioni, infatti, sembrerebbero fatte apposta per chi deve affrontare la strada in sella alla due ruote. Zip e fibbie in abbondanza, cerniera anteriore laterale e pattina antivento e antipioggia sono marchi di fabbrica sui modelli tradizionali.

È questo il capospalla comodo e oversize che diventa blazer o trench e non può mancare nell’armadio questa primavera

Il chiodo divenne ancora più celebre dopo che attori del calibro di Marlon Brando e James Dean lo sfoggiarono sul set. Ma col tempo questo strepitoso capospalla divenne parte anche del guardaroba femminile, e tuttora si afferma come modello per entrambi i sessi. Merito anche di Olivia Newton John, che in Grease lo veste con fascino e sensualità in coppia con John Travolta.

La giacca di pelle è il capo ideale per esaltare il proprio look nelle mezze stagioni. La primavera iniziata non è che uno stimolo in più per indossarla con piacere. La moda lancia addirittura nuove varianti del grande classico, trasformandolo in un fantastico blazer o un trench in versione leather.

Ma non ci si ferma mica qui. Con un po’ di estro creativo, ecco che il chiodo diventa un formidabile giubbotto cropped con zip e colletto. Dai tratti simili al bomber, fa scena abbinato a un paio di jeans a gamba dritta e degli eleganti stivali marroni a punta. Insomma, è questo il capospalla comodo e oversize che ci farà vivere la primavera nel migliore dei modi.

