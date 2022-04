L’aspetto affascinante della cucina italiana è che ogni portata rappresenta le caratteristiche del territorio. È il caso ad esempio dei carciofi, diventati vanto della cucina laziale di cui troviamo le versioni cucinate alla romana o alla giudia.

Per quello che riguarda i primi piatti, arriva dalla Campania la ricetta degli spaghetti alle vongole per i quali precedentemente avevamo suggerito i segreti per renderla cremosa. Oggi, invece, ci avventuriamo in Toscana, terra ricca di sapori rustici e intensi, ricavati dalle materie prime più umili. Ed infatti, la ricetta di oggi sarà a base di Aglione, un prodotto tipico coltivato nelle zone di Val di Chiana e Val d’Orcia. Dunque ecco come spendere pochissimi euro realizzando un piatto prelibato.

Pasta all’aglione

L’aglione è una varietà di aglio coltivata in specifiche zone della Toscana che vanta caratteristiche uniche. Il nome è dovuto alle dimensioni degli spicchi, decisamente più grandi rispetto all’aglio normale, e dal sapore molto più delicato. Rispetto all’aglio comune, infatti, l’Aglione ha una migliore digeribilità ed una nota aromatica più tenue. La tradizione toscana ha saputo valorizzare questo alimento con la ricetta della pasta all’Aglione che prevede pochi passaggi e ingredienti.

Generalmente la pasta all’Aglione viene realizzata con i pici, pasta lunga realizzata con sola farina e acqua senza uova. Tuttavia, qualunque pasta avremo a disposizione, andrà benissimo per la preparazione della ricetta.

Ecco come spendere pochissimi euro cucinando una veloce pasta cremosa che sbalordirà gli ospiti

La lista degli ingredienti è davvero breve e quel che serve per una pasta all’Aglione nel nome della tradizione è:

pasta;

aglione;

pomodori pelati;

vino bianco;

prezzemolo;

olio.

Cominciamo privando l’Aglione del germoglio interno, detto anche anima, ovvero la piccola parte verde al centro dello spicchio. Questo aiuterà a rendere ulteriormente più leggero il piatto. Affettiamo molto finemente lo spicchio di Aglione e trasferiamolo in padella insieme all’olio che dovrà andare a fiamma bassa. Infatti l’aglio non dovrà soffriggere, piuttosto sciogliersi lentamente in cottura. Dopo 10 minuti alziamo la fiamma e sfumiamo con un goccio di vino bianco. Facciamo evaporare l’alcol e a questo punto potremo aggiungere anche i pelati. Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere coperto per circa 15 minuti.

Servire ben caldo

Quando il sugo sarà ben insaporito potremo mettere a lessare la pasta che, una volta cotta, tufferemo all’interno del sugo.

Mantechiamo rapidamente per poi mettere nei piatti e decorare con del prezzemolo tritato.

Se dunque eravamo alla ricerca di un piatto economico ecco come spendere pochissimi euro e lasciare contenti tutti.

