La fine di agosto porta con sé un rinnovato interesse per quelli che saranno i trend della stagione autunno inverno.

Come rivelato in un precedente articolo nell’ambito delle borse, anche nel campo delle calzature ci saranno delle novità interessanti.

Infatti, la stagione autunno inverno 2021-2022 introduce modelli e colori particolari anche per le scarpe.

Non mancheranno tanti graditi ritorni e alcune novità interessanti.

Ecco quali sono le scarpe di tendenza che spopoleranno in autunno e inverno

Tra i ritorni troviamo un trend che già aveva spopolato la scorsa stagione: le suole esagerate.

Infatti, anche per questo anno continueranno a spopolare mocassini e stivali dalle suole grandi e massicce.

Il nero sarà il padrone assoluto delle scarpe, rasoterra o con tacco e anche delle sneakers.

Andando più nel dettaglio, poi, si potrà cercare di capire quali saranno i modelli di tendenza.

Modelli

Già lo scorso anno alcuni rinomati brand avevano proposto mocassini un po’ diversi dal solito. Anche in questa stagione domineranno quelli in pelle spazzolata con suole spesse e a blocchi.

Non il solito mocassino ma una calzatura agguerrita perfetta per essere utilizzata in qualsiasi occasione.

Infatti saranno perfetti abbinati con pantaloni, più o meno larghi e con gonne.

Una seconda tipologia di scarpa sarà rappresentata dalle onnipresenti sneakers. In questo caso le più ricercate saranno quelle nere con un tocco di colore dato da un dettaglio. Alcuni modelli di sneakers saranno caratterizzate da un design futuristico, specialmente per quanto riguarda le suole.

Stivali

Un discorso a parte meritano gli stivali, tutti protagonisti della prossima stagione. Si passa dagli stivali da pioggia per affrontare il maltempo con stile fino a modelli più ricercati.

Si riconfermano gli stivali sopra il ginocchio, modello calza, perfetti per essere indossati su jeans skinny o con maxi maglioni.

Chi li ama sarà felice di scoprire che torneranno anche gli stivali modello texano con la loro punta allungata e tacco a cono.

Le suole esagerate non mancheranno neanche sugli stivali, specialmente quelli bassi. Rispetto allo scorso anno, però, verranno addolcite da materiali trasparenti o colorati.

Tra gli stivali più apprezzati di sempre ci sono quelli da equitazione con altezza leggermente sotto al ginocchio. Perfetti con jeans skinny o giacconi.

L’altezza al ginocchio prevarrà decisamente sui cuissard, questo per accentuare il revival anni ’60.

Ecco, quindi, quali sono le scarpe di tendenza che spopoleranno in autunno e inverno.