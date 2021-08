Avere un giardino o un balcone comporta oneri e onori. Infatti, avere delle piante o dei fiori presuppone del lavoro. In particolare, verso settembre il lavoro più importante da fare è la pulizia delle foglie secche e morte. Questo potrebbe scoraggiare molte persone a curare questi spazi, ma c’è un modo che ci può far risparmiare tanto tempo. Infatti, mai più foglie secche e giardino o balcone sporco grazie al segreto del giardiniere.

Un utilissimo investimento

Esistono in commercio delle piccole reti che possono diventare molto utili in questo frangente. Si tratta di piccole reti morbide, spesso di stoffa o di plastica. La loro caratteristica principale è la loro duttilità. Infatti, non dobbiamo scegliere le reti di divisione degli spazi: troppo rigide per questo genere di lavori. Le reti di divisione degli spazi sono quelle che conosciamo meglio.

In altre parole, sono quelle che troviamo appoggiate alle ringhiere delle case per evitare che i cani causino danni ai passanti. Ecco, noi abbiamo qui bisogno di reti molto più fitte e molto più pieghevoli. Le possiamo trovare agevolmente in ogni negozio che si occupa di giardinaggio o vivaio.

Mai più foglie secche e giardino o balcone sporco grazie al segreto del giardiniere

Inoltre, sarebbe bene conoscere l’inclinazione del nostro giardino e i venti che lo percorrono. Certo, questo discorso riguarda principalmente i fortunati che vivono al di fuori delle grandi città e hanno a disposizioni larghi spazi aperti. In particolare, capendo l’inclinazione del nostro giardino e da dove soffia il vento, possiamo prevedere con facilità dove si andranno ad accumulare le foglie dei nostri alberi.

Di conseguenza, non ha senso disporre a fine agosto o a inizio settembre una piccola rete su tutta la superficie del nostro giardino. Basterà, infatti, selezionare quella porzione di prato o di strada interna in cui già sappiamo che andranno a sistemarsi le foglie. Pulire, poi, sarà veramente facile e veloce. Certo, qualche foglia potrebbe non seguire le altre, ma si tratterà soprattutto di qualche eccezione.

In questo modo faremo fare al vento e alla natura il lavoro che dovremmo fare noi. Se invece abbiamo le piante sul balcone di casa e vogliamo evitare lo stesso scenario, la procedura da applicare è ancora più facile. Basterà, infatti, distendere questa rete sull’intera superficie del balcone e quando arriva il momento di pulire alzarla dai lati e portare tutto nell’umido. Se la rete è di plastica la possiamo conservare per l’anno venturo.

