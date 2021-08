Alla fine dell’estate, molti tra gli appassionati di moda cominciano a documentarsi attentamente su quelli che saranno i trend della stagione successiva.

Infatti, come ogni anno anche in questo 2021 il ritorno dell’autunno porterà con sé nuove tendenze e nuove mode. Per l’estate, come già rivelato ai Lettori in un precedente articolo sono tornate a spopolare le magliette con stampe.

Oggi, invece ci si occuperà principalmente della stagione autunno/inverno, in particolare delle borse e dei trend in merito.

Le borse, infatti, sono tra gli accessori più amati dalle donne di ogni età. Dalle borse a tracolla alle pochette, non c’è nulla di più indicato per completare un qualsiasi look.

Attenzione alle borse che andranno di moda il prossimo inverno perché non ci faranno rimpiangere l’estate

Le proposte, viste in passerella, spaziano molto da un modello all’altro. Infatti, si passa da modelli più moderni ai grandi classici fino a quelli che, al contrario, sono rivisitati in modo innovativo. Ed ancora, si passa dai modelli a spalla ai secchielli con tracolla fino a pochette eleganti o con catene.

Degna di nota, una tra le novità di questa prossima stagione fredda caratterizzata da modelli che giocano molto con i colori vivaci. Infatti, bisogna prestare attenzione alle borse che andranno di moda il prossimo inverno perché non ci faranno rimpiangere l’estate

Sostanzialmente, chi non ama particolarmente i colori scuri sarà lieto di scoprire che i colori forti e sgargianti saranno veri protagonisti di questo inverno.

Quindi, addio alla regola dei colori accesi e del bianco solamente in estate. Le collezioni autunno/inverno 2021-2022 inseriscono tra le proposte borse dai colori molto accesi. Tra il vasto ventaglio di colori, il rosa sembrerebbe il più gettonato, specialmente nella versione più brillante.

Il trend è chiaro, la volontà è quella che vede un prepotente ritorno alla moda pop che spopolava all’inizio del nuovo millennio. Un altro dei colori maggiormente presenti in passerella è il bianco che diventa perfetto anche per la stagione fredda.

Per quanto riguarda i trend, uno che più di altri sta spopolando riguarda l’utilizzo di due borse. Ma cosa significa e come si realizza? Sarà sufficiente abbinare insieme due borse, il mix perfetto sarà una borsa più corta e una piccola.

Sicuramente meno glamour ma sarà anche possibile abbinare una piccola borsa a tracolla con una sacca in tessuto.

Quelle borse in tessuto semplicissime da trasportare ma altrettanto utili per riporre strumenti elettronici come PC o tablet.