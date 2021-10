La stagione fredda è oramai alle porte e tutti noi stiamo in qualche modo correndo ai ripari. Molti hanno già fatto il cambio stagione e tutti, perlomeno nel Nord Italia e a breve nel Centro, hanno acceso il riscaldamento. Se rientriamo in questa casistica o se siamo particolarmente freddolosi, ecco subito dei consigli per mantenere gli interni accoglienti e confortevoli.

Abbiamo già visto come scaldare casa risparmiando sulla bolletta con un oggetto che abbiamo in dispensa e oggi spieghiamo quale altro oggetto può salvarci dalle dispersioni di calore. Infatti basta questo dispositivo a costo zero che tutti abbiamo per risparmiare in bolletta e per riscaldare casa. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Cosa bisogna fare per mantenere gli ambienti caldi abbattendo i costi

Generalmente ci sono dei consigli di buon senso che suggeriamo di seguire sempre per unire le due necessità: il calore e il risparmio. Il primo consiste nell’abbassare la temperatura nelle stanze che non si utilizzano oppure quando si rimane fuori casa per lunghi periodi di tempo.

Invece per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, in generale, si possono mantenere i termostati accesi fino ai 22 gradi. Per mettere da parte qualche soldo possiamo anche abbassare a 20. Poi ovviamente è anche necessario dedicarsi ad una buona manutenzione degli impianti per fare in modo che funzionino correttamente. In questo modo, oltre ad evitare multe salate, ci assicureremo che consumino di meno.

Infine lo stesso meccanismo vale per gli infissi e i doppi vetri: tenerli costantemente sotto controllo può evitare la creazione di fastidiosi spifferi di aria gelida.

Basta questo dispositivo a costo zero che tutti abbiamo per risparmiare in bolletta e per riscaldare casa

Esistono poi dei metodi per evitare che il calore fuoriesca dal nostro appartamento. Il più ovvio consiste nel limitarsi quando si aprono le finestre. Effettivamente far prendere aria alle stanze è molto importante e migliora anche il nostro stato di salute. Infatti in pochi ci pensano ma questa piccola accortezza potrebbe prevenire il cancro ai polmoni. Però bastano effettivamente solo alcuni minuti per portare a termine questo compito nella maniera corretta.

L’escamotage che però potrebbe aiutarci a rimanere al caldo consiste in un gesto totalmente gratuito: chiudere le tapparelle di notte, nel momento in cui le temperature calano a picco. Oltre a mantenere le camere tiepide, il buio potrebbe anche aiutarci a dormire meglio.

