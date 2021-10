Anche se l’estate è ormai finita, la voglia di viaggiare non ci abbandona. Siamo ormai tornati a lavoro da un mese, eppure non riusciamo ancora a dire addio ai bei viaggi delle vacanze estive.

Dunque, se abbiamo del tempo a disposizione, è bene organizzare qualcosa. Probabilmente, non avremo il tempo di fare due o tre settimane di ferie, però dovremmo riuscire ad organizzare almeno un weekend lungo.

Oggi vediamo una meta che potrebbe essere molto adatta a questo periodo, è, infatti, particolarmente bella in questo momento. Andiamo, quindi, a scoprire la meta a due passi dall’Italia perfetta per godersi i migliori colori dell’autunno.

A poche ore dal confine italiano

Consigliamo a tutti di organizzare un viaggetto di qualche giorno in Baviera. Per arrivare in questo luogo ci vuole davvero poco. Basti pensare che per andare da Bolzano a Monaco di Baviera ci vogliono tre ore di macchina, passando attraverso l’Austria.

La Baviera è un luogo perfetto per vedere i colori dell’autunno in tutto il loro splendore, con le loro bellissime tonalità calde. Ed è anche un’area piena di cose da fare e da vedere, soprattutto a ottobre.

Partiamo subito con l’attrazione principale della Baviera in questo periodo: l’Oktoberfest. Si tratta della più celebre festa della birra che ci sia e si tiene sempre a cavallo tra settembre e ottobre. Purtroppo, quest’anno l’Oktoberfest è stato annullato per i timori legati al Covid, quindi per parteciparvi bisogna aspettare il prossimo anno.

Anche senza l’Oktoberfest, però, questo luogo riesce a regalare grandi soddisfazioni. Le temperature non sono ancora troppo basse, quindi possiamo anche approfittarne per visitare i suoi paesaggi autunnali dorati. Un’ottima idea sarebbe di stare in hotel a Monaco, la capitale della Baviera, e poi organizzare qualche gita fuori porta per camminare un po’ nella natura.

E quando si torna dalla gita, non resta che visitare anche un po’ la bellissima Monaco. Qui possiamo visitare musei, tra cui la sua antichissima pinacoteca oppure fare un giro per le sue strade. In ogni caso, ci troveremo immersi in tanta storia e cultura, che ci lasceranno a bocca aperta.

Noi consigliamo in particolare di andare nella piazza principale, Marienplatz, così da godersi lo spettacolo del suo bellissimo municipio che si trova lì, il Rathaus.

Ovviamente, poi, consigliamo di andare a provare la loro eccellente birra, accompagnandola con qualche piatto di carne e gli imperdibili crauti. Sono gusti a cui molti italiani non sono abituati, ma possono regalarci grandi piaceri.