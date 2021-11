La castagna è un vero simbolo di questa stagione, perfetta sia come caldarrosta che bollita, da mangiare magari davanti al camino. Gustarle solo così è, però, assai riduttivo. Sono tantissime le ricette a base proprio di quest’ingrediente autunnale. Quindi, da fresche o lesse, dolci o salate ecco come usare le castagne anche con pasta o carne per fare un figurone.

Si tratta di una selezione di originalissimi modi di usare quest’ingrediente di stagione in primi e secondi piatti e, persino, nel dolce.

Attenzione, poi, perché è sbagliato gettare i gusci nella raccolta differenziata, visto che è possibile riciclarli in questi modi.

Una pasta da leccarsi i baffi

Le castagne regalano grandi soddisfazioni con i primi. Per esempio, non solo fagioli e funghi porcini rendono questa pasta incredibilmente spaziale, perché le castagne arricchiscono incredibilmente questa ricetta.

Un altro primo interessante è quello a base di gnocchi di castagne con fonduta di taleggio. Basterà unire 500 grammi di patate bollite con 300 grammi di castagne lesse, un uovo, olio, sale e noce moscata. Far sciogliere 300 grammi di taleggio con una noce di burro, una manciata di formaggio e un po’ di latte o panna. Tuffare gli gnocchi nel condimento, dopo averli sbollentati e mantecarli.

Fresche o lesse, dolci o salate ecco come usare le castagne anche con pasta o carne

Un secondo davvero leggero, perfetto anche come antipasto, è la terrina di ricotta con salsiccia e castagne. Niente di complicato, perché occorrerà solo mescolare della ricotta vaccina con qualche castagna bollita e tritata e con piccoli dadini di salsiccia stagionata. Collocare l’impasto in una terrina e cuocere per 10 minuti in forno.

Per un fine pasto sfizioso

Quasi mai si pensa a una ricetta fritta quando utilizziamo le castagne. Eppure, un ottimo modo di usare le castagne è per preparare dei panzerotti dolci proprio a base di castagne. Si tratterebbe di un dolce di origini campane.

Basterà mescolare mezzo chilogrammo di farina con olio d’oliva e malvasia, per ottenere un impasto morbido da lasciar riposare. Passare, poi, un chilogrammo di castagne lesse al passaverdure e aggiungere 150 grammi di cacao amaro e 100 di marmellate di albicocche.

Aggiungere anche 400 grammi di zucchero, 250 grammi di latte e 100 grammi di cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Mettere da parte, stendere la pasta sottile e ricavare dei piccoli dischi, farcirli e chiuderli con un altro disco.

Friggere in olio d’oliva e servire con miele fuso.

