Con l’arrivo dell’autunno e poi dell’inverno occorre preparare l’organismo alle basse temperature. Non solo il nostro abbigliamento dovrà cambiare ma anche le nostre abitudini alimentari. Ma vediamo cosa consigliano riviste specializzate ed esperti di mangiare per rinforzare il sistema immunitario in vista dell’autunno imminente. L’obiettivo principale è prevenire l’influenza e contrastare l’insorgere delle malattie delle vie respiratorie. Anzitutto, bisogna garantirci il giusto apporto di vitamine e minerali. A tale scopo, occorre consumare 3-4 porzioni di frutta e verdura fresca al giorno. Da preferire per le loro proprietà sono: agrumi, kiwi, peperoni, pomodori, broccoli, verza e cavolo. Inoltre, dovremo usare il limone per condire le pietanze, in quanto facilita l’assorbimento del ferro presente negli alimenti. Questo rappresenta un ottimo modo per potenziare le nostre difese naturali contro raffreddore, mal di gola e tosse.

Cosa mangiare per rinforzare il sistema immunitario in vista dell'autunno imminente

Importanti sono anche le spezie che utilizziamo per insaporire i cibi. Da esse, infatti, possono derivare molti benefici. In particolare, aglio e cipolla sono ricchi di vitamine e sali minerali e hanno anche proprietà antisettiche. Da non dimenticare, poi, le spezie come: curry, paprica e peperoncino, che rappresentano dei potenti antinfiammatori naturali. Si consiglia anche l’uso di yogurt e vegetali come: aglio, cipolla, pomodoro, carote, cicoria, orzo, segale, avena. Esse servono ad equilibrare la flora batterica intestinale, migliorando le funzionalità dell’organismo e potenziando le difese immunitarie. Inoltre, possiamo assumere la vitamina E attraverso l’olio di oliva e altri oli vegetali. Ancora, sono ricche di sostanze antiossidanti anche il latte e i latticini, fonte naturale di zinco, selenio e vitamina A. Si pensi che 50 grammi di Grana Padano forniscono il seguente apporto di vitamina A. Si tratta del 18% del fabbisogno giornaliero degli anziani e del 28% dei bambini. In più, contiene una quantità di zinco corrispondente ai seguenti fabbisogni giornalieri: 50 % nei bambini e 30% negli anziani.

Infine

Non bisogna dimenticare di assumere molti liquidi, ossia non solo acqua ma anche bevande calde, infusi e tisane. Anche il brodo e le zuppe, se caldi, rappresentano un beneficio per le vie aeree irritate, grazie al loro effetto fluidificante. In definitiva, il messaggio è che: un’alimentazione equilibrata e varia favorisce il benessere e la protezione delle cellule del corpo. Di conseguenza, rende più resistenti e meno esposti alle malattie invernali.