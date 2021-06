La marmellata è una preparazione che piace a tutti. Che sia a colazione su un po’ di pane tostato con un velo di burro o all’interno di una gustosissima crostata, è un alimento molto amato.

Non solo è amata per la sua elevata quantità di zucchero, ma anche per la varietà di preparazioni e di gusti che si possono ottenere. Non molti sanno che è possibile fare la marmellata anche con le verdure, per esempio. E non molti sanno che è semplicissima da fare in casa.

Ecco i segreti che in pochi conoscono per preparare una marmellata gustosissima e perfetta per ogni pasto in pochi semplicissimi passaggi

I vantaggi di fare la marmellata in casa sono innumerevoli. Prima di tutto sappiamo che cosa stiamo andando a metterci dentro, quindi possiamo assicurarci di scegliere sempre frutta e verdura di prima qualità. In aggiunta la marmellata fatta in casa ha il beneficio di non avere additivi, conservanti o coloranti al suo interno.

Andiamo dunque a capire quali sono i segreti che in pochi conoscono per preparare una marmellata gustosissima e perfetta per ogni pasto in pochi semplici passaggi:

la scelta della frutta è importante: assicuriamoci sempre di acquistare materie prime di prima qualità e se possibile biologiche;

le confetture si addensano grazie al contenuto di pectina, una sostanza naturale che è presente nelle bucce di frutta e verdura. Perciò più il nostro frutto sarà ricco di pectina più la marmellata si addenserà prima. Se non usiamo frutti ricchi di questa sostanza possiamo aggiungere alla nostra preparazione una mela ogni kg di frutta. La marmellata si addenserà e il sapore finale rimarrà intatto;

lo zucchero non è importante solo per dare dolcezza ma è fondamentale anche per aumentare la durata della marmellata. Per ottenere una buona durata di conservazione è ideale usare 700gr di zucchero ogni kg di frutta;

non usare una fiamma troppo alta durante la cottura, o lo zucchero tenderà a caramellarsi.

La cottura della marmellata è semplicissima: si mette la frutta assieme allo zucchero in una pentola dal fondo spesso e si lascia cucinare il composto per almeno 40-60 minuti, mescolando di tanto in tanto.

