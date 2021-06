Quanto ci sono mancate le feste? Quante volte abbiamo pensato alle occasioni mondane di qualche anno fa? Purtroppo la vita degli italiani è cambiata radicalmente a causa del Covid 19. Le sacrosante restrizioni ci hanno obbligato a stare a casa e a distanza. Per fortuna i contagi si stanno abbassando e pian piano si sta tornando alla normalità.

Si può ritornare a festeggiare. Si raccomanda sempre la dovuta cautela. Purtroppo, l’incubo non è ancora finito.

Durante l’estate, però, si potranno organizzare dei party sfiziosi e simpatici fra amici. L’era dell’aperitivo da casa sta tramontando. Quindi cosa c’è di meglio di una festa a sorpresa per un nostro amico?

Seguendo questi preziosi e semplici consigli possiamo organizzare una fantastica festa a sorpresa che lascerà tutti a bocca aperta

Ogni occasione è buona per far festa. Di sicuro si può pensare ad un traguardo importante come un compleanno o una laurea. Ma anche un fidanzamento, l’estinzione di un mutuo o una promozione a lavoro.

Seguendo questi preziosi e semplici consigli possiamo organizzare una fantastica festa a sorpresa che lascerà tutti a bocca aperta.

Organizzazione, pianificazione e cautela

In primo luogo, bisogna pensare bene all’evento e soprattutto al festeggiato. Se sappiamo che non gli piacciono le sorprese, forse è meglio desistere. Se, al contrario, è un amante delle emozioni forti, possiamo sbizzarrirci.

È necessario scegliere un giorno in cui tutti sono presenti. O, in alternativa, organizzare con molto anticipo in modo che gli invitati si possano liberare.

Selezionare un luogo comune è la scelta migliore. Un posto troppo chic desterebbe sospetti.

Il punto focale, tuttavia, è parlare con gli invitati. Bisogna essere decisi, coerenti e uniti.

Si può scegliere un determinato tema e decorare la stanza in base ad esso.

La parte più difficile è senz’altro il rapporto con il festeggiato. È necessario essere disinvolti e tranquilli.

Una persona deve prendere in mano le redini dell’evento e mettere a punto ogni dettaglio. Una sorta di leader e di perno sociale. Nulla è lasciato al caso.