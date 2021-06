Il cambio di stagione lo si avverte non solo nel rinnovo degli abiti e guardaroba. Ma anche a tavola, dando maggiore spazio a certi alimenti. Al riguardo tuttavia siamo molto fortunati: è la stessa Madre Natura che spesso prevede gli alimenti “giusti” nel periodo perfetto per assumerli.

Vediamo in questa sede quante proteine bisogna assumere al giorno e qual è la migliore dieta in estate per un corpo tonico e in forma smagliante.

Le proteine al centro della nostra vita

Alla base della buona salute c’è anzitutto l’assunzione dei giusti nutrienti e anche nelle esatte quantità. Proteine, grassi e carboidrati sono le tre famiglie di nutrienti che non debbono mancare mai per partire col piede giusto.

In particolare, le proteine sono dei costituenti delle cellule ed hanno ruoli chiave nel metabolismo, sia come ormoni che come enzimi.

Vediamo adesso quante proteine bisogna assumere al giorno

Vediamo cosa prevedono e raccomandano le linee guida al riguardo.

Per un adulto medio sedentario sano e normale, la RDA (dose giornaliera raccomandata) è pari all’incirca lo 0,8 grammi per ogni chilo di peso corporeo. Ancora, esse raccomandano che una quota racchiusa tra il 10-15% di energia derivi appunto dalle proteine.

La RDA dovrebbe cambiare un tantino con riferimento ad altre fasce di persone. Nel dettaglio, crescere a circa lo 0,8-1,3 grammi giornalieri per ogni chilo di peso corporeo nei bimbi e negli adolescenti, in funzione dell’età.

E di un’altra piccolissima integrazione con riferimento alle donne in gravidanza e in allattamento e agli atleti “full time”. Il riferimento è in particolare per gli atleti di durata (circa 1,2-1,4 gr/kg) e di forza (circa 1,6 gr/kg)

Tuttavia, precisiamo che la letteratura scientifica non sempre è unanime in merito alle assunzioni “extra”. Per cui è caldamente consigliato consultare prima il medico di base e/o il proprio nutrizionista di fiducia.

Vediamo quindi quante proteine bisogna assumere al giorno e qual è la migliore dieta in estate per un corpo tonico e in forma smagliante

Cerchiamo di capire allora come impostare la nostra alimentazione in estate.

Bene, al riguardo diciamo subito che molte opinioni convergono sull’efficacia e l’efficienza dei principi di base della dieta mediterranea. Secondo molti studiosi, infatti, essa sarebbe in grado di garantire il giusto apporto giornaliero di proteine.

Le raccomandazioni (le stesse fonti di cui sopra) parlano di prediligere i cibi di provenienza vegetale rispetto a quella animale. Tradotto vuol dire mangiare più frutta e verdura di stagione ma anche più legumi. Invece andrebbe ridotto l’impiego del sale in cucina.

Ancora, diamo più spazio al pesce fresco e di stagione: in quest’articolo spieghiamo quale pesce comprare nel mese di giugno.

Riduciamo quindi i grassi, soprattutto quelli saturi come il burro, e tutti i cibi complessi, elaborati e i supercalorici. Ancora, riduciamo carni rosse ed insaccati, idem per i formaggi e diamo più spazio ai prodotti cereali poco raffinati.

Infine la raccomandazione sempreverde: meno dolci e meno zuccheri (incluse le bevande zuccherate) e meno alcol in generale.