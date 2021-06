L’estate è finalmente arrivata e noi siamo alla costante ricerca di alimenti leggeri e non troppo calorici da consumare. Cerchiamo di trovare il giusto equilibrio tra gusto e leggerezza. Molto spesso gli alimenti più gustosi sono anche quelli più calorici. Al contrario, gli alimenti meno calorici sono di frequente poco appetitosi. Ma esiste un alimento sia buono che leggero, perfetto per l’estate e di cui non potremo fare a meno.

Sembra davvero impossibile ma in pochi sanno che questo alimento sfizioso e prelibato ha solo 30 calorie ed è perfetto per l’estate

Stiamo parlando dell’anguria. L’anguria (o cocomero) è uno di quegli alimenti che d’estate sono quasi d’obbligo. Fresco, dolce e succoso, è un frutto che ha delle incredibili proprietà. Ma una delle sue caratteristiche più interessanti è che contiene solamente 300 calorie per 100 grammi di prodotto. È uno di quei frutti che potremo anche mangiare all’infinito, certi che non ingrasseremo.

Frutto dalle incredibili proprietà

Andiamo a vedere in dettaglio le proprietà di questo incredibile frutto. Innanzitutto l’anguria è formata per il 90% da acqua. Questo significa che è perfetta per dare al nostro corpo la giusta quantità di liquidi che normalmente perdiamo durante l’estate con caldo e sudore. Soprattutto quando le temperature iniziano ad alzarsi è importante recuperare i liquidi e i sali minerali persi. Questo è esattamente quello che l’anguria è in grado di fare. Infatti, sembra davvero impossibile ma in pochi sanno che questo alimento sfizioso e prelibato ha solo 30 calorie ed è perfetto per l’estate.

In aggiunta l’anguria è ricca di vitamine A e C, fosforo, magnesio e potassio. Tutti elementi che la rendono un alimento ideale per aiutare a contrastare la ritenzione idrica. Il magnesio e il potassio aiutano a combattere la spossatezza che molto spesso si verifica durante l’estate e danno un incremento di energia al nostro organismo. L’anguria è ideale per tantissime preparazioni. Ad esempio si può aggiungere all’insalata per un tocco di freschezza o si possono creare tantissimi dolci. Una preparazione sfiziosa e estiva con l’anguria è sostituirla al melone per un ottimo antipasto di anguria e melone. Un piatto sfizioso e leggerissimo, ottimo per l’estate!