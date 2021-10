Questo mese di ottobre, tra alti e bassi, sarà un mese molto particolare per alcuni segni zodiacali. Il periodo estivo non è stato così sereno per tutti e c’è una certa voglia di rivincita e riscatto.

Infatti, come vedremo tra poco, per alcuni segni ci saranno numerose occasioni per recuperare il terreno perduto. Secondo l’oroscopo, già della prossima settimana ci dovrebbero essere dei miglioramenti. Vediamoli insieme.

Ecco i segni zodiacali più fortunati secondo l’oroscopo dal 4 al 10 ottobre

Come già anticipato, ottobre inizierà col botto per segni come i Gemelli, il Sagittario e il Toro. Anche se con qualche difficoltà soprattutto dal punto di vista sentimentale, per i 3 segni zodiacali questa settimana sarà abbastanza positiva.

Ad esempio, per il Toro continua l’opposizione di Venere che porterà ancora litigi e tensioni con i propri partner. Tutto dovrebbe risolversi a metà settimana, intorno a giovedì, quando Venere non sarà più un problema. Andranno molto bene invece gli affari, con l’arrivo di nuovi progetti dove investire tutte le competenze maturate finora.

Anche per i Gemelli vale lo stesso discorso, con Venere in opposizione a dar fastidio all’umore di coppia. Attenzione, quindi, a non riaprire vecchie ferite ed a non toccare nervi scoperti. Soprattutto nel fine settimana, potrebbe finire davvero male, con litigi che potrebbero estendersi anche nei giorni successivi.

Per il Sagittario, invece, da giovedì in poi, splenderà il sereno per quanto riguarda la vita di coppia. I sentimenti e l’amore riaffioreranno soprattutto nel weekend, in cui possiamo approfittarne per fare una gita romantica. Ciò sarà favorito dalla Luna in congiunzione, che porterà benefici anche sul lavoro.

Infatti, ci saranno soldi e fortuna in questo autunno 2021 strepitoso dal punto di vista economico, insieme ad altri due segni zodiacali.

Quindi, ecco i segni zodiacali più fortunati secondo l’oroscopo dal 4 al 10 ottobre, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Ariete e Bilancia

Come già anticipato, per quelli nati sotto il segno dell’Ariete, quest’ottobre 2021 sarà molto turbolento dal punto di vista finanziario.

Tuttavia, a partire da metà settimana, precisamente da giovedì, con il favore di Venere ci sarà un po’ di positività nei sentimenti. Infatti, dopo un periodo davvero nero, sotto tutti i punti di vista, si presenteranno delle occasioni che scacceranno i brutti pensieri. Insomma, è ora il momento giusto di uscire, fare nuove conoscenze e cercare un po’ di svago, soprattutto per i single.

Per le coppie, sia fidanzate che sposate, invece, non mancheranno le occasioni per recuperare un po’ di affinità.

Infine, si conferma un periodo straordinario per la Bilancia. Quelli nati sotto questo segno, avranno in congiunzione Marte e Mercurio, che doneranno serenità economica e sentimentale.

Il trend sarà positivo per quasi tutto il mese di ottobre, quindi bisogna approfittarne il più possibile.