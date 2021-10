Ecco una ricetta sfiziosa e irresistibile a base di zucchine per salutare l’arrivo dell’autunno

Le zucchine sono tra gli ortaggi più coltivati e apprezzati durante il periodo estivo ma anche nella prima parte dell’autunno.

Uno tra gli ortaggi meno calorici in assoluto, solo 21 calorie per 100 grammi, perfetto per chi segue una dieta.

La scarsità di calorie, tuttavia, non rende questo ortaggio privo di nutrienti. Infatti le zucchine sono ricche di vitamina A e C oltre che di potassio e magnesio.

Un ortaggio che si presta bene ad essere utilizzato in cucina per ricette semplici o leggermente più complesse. Le zucchine si prestano bene sia ad essere contorno che primo piatto o, in alcuni casi, addirittura piatto unico. Precedentemente si era spiegata al Lettore la ricetta del rustico di zucchine e quella delle lasagne ai fiori di zucca.

Oggi, invece, si tratterà di una ricetta sfiziosa e veloce che vede le zucchine abbinate a speck e mozzarella. Ecco, quindi, una ricetta sfiziosa e irresistibile a base di zucchine per salutare l’arrivo dell’autunno.

Ingredienti per 4 persone

10 zucchine;

400 grammi di speck;

4 mozzarelle;

100 grammi di formaggio grattugiato;

olio Evo, quanto basta;

sale; quanto basta;

pepe; quanto basta.

Prima di iniziare la preparazione di questa sfiziosa ricetta si consiglia di lavare con attenzione le zucchine. Infatti, è importante liberarle da tutte le impurità e da residui di terra prima di tagliarle e metterle a cuocere.

Dopo averle lavate tagliarle per lungo e metterle in una padella antiaderente con un po’ di olio Evo. Mantenendo la fiamma lenta cuocere le zucchine, salando e pepando a piacere. Mentre le zucchine cominciano a cuocere tagliare lo speck a liste e le mozzarelle a dadini.

Una volta cotte sistemare le zucchine dentro ad una pirofila precedentemente imburrata. A questo punto si procederà a strati fino alla fine degli ingredienti. Alla fetta di zucchina andrà aggiunto dell’olio, lo speck, la mozzarella e del formaggio grattugiato. Procedere così fino a quando non si saranno terminati gli ingredienti. Preriscaldare il forno a 180 gradi e cuocere per una ventina di minuti. Quando la mozzarella comincerà a filare si potranno tirare fuori dal forno. Sistemarle in un piatto da portata o suddividerle nei piatti singoli e consumarle calde.

Si consiglia di consumare subito queste zucchine ma, in caso contrario, si potranno conservare per un paio di giorni in frigorifero.