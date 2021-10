Anche questa settimana è ormai giunta al termine. Che cosa ci attende nella nuova secondo lo zodiaco? Facciamo prima un breve resoconto. Avevamo detto che questa settimana sarebbe stata molto fortunata per alcuni segni in particolare e cioè Sagittario, Capricorno e Bilancia. Vediamo se anche la prossima sarà fortunata per loro e quali altri segni zodiacali potranno vivere un periodo all’insegna della buona sorte in amore.

Svelati i segni zodiacali più fortunati in amore della settimana che sta per cominciare

Dal 4 al 10 ottobre il segno zodiacale più fortunato sarà il Toro, che non solo vivrà un periodo particolarmente fortunato. Questi sette giorni saranno per loro all’insegna della passione e di importanti emozioni. Nel corso di questa settimana e dell’intero mese di ottobre, per loro sarà importante essere più diplomatici.

Gli Scorpione potrebbero fare un incontro che si rivelerà molto importante per la loro vita sentimentale. Con le giuste scelte, questa settimana potrebbe rivelarsi ricca di passione e sensualità. Sul lavoro dovranno cogliere il prima possibile le occasioni che gli arriveranno. Dopo un mese complicato, gli Acquario potranno tornare a vivere la propria vita amorosa con la serenità che fino a questo momento gli era mancata. Meglio così, perché non saranno altrettanto fortunati sul lavoro, dove vivranno un periodo stressante. In quell’ambito, urge stringere i denti e vigilare: qualcuno potrebbe provare a far saltare un accordo molto importante.

Ecco svelati i segni zodiacali più fortunati in amore della settimana che sta per cominciare. Cosa accadrà, invece, ai segni che abbiamo citato in precedenza?

Continua il momento positivo per Bilancia, Sagittario e Capricorno

Dopo una delusione, la Bilancia sarà pronta a lasciarsi il passato alle spalle e a lasciarsi finalmente andare. I Sagittario compiranno invece piacevoli incontri. Per i Capricorno è arrivato il momento giusto per sfuggire a situazioni complicate che potrebbero stargli recando diversi disagi.