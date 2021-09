Mancano ormai tre mesi alla fine di questo 2021, anch’esso turbolento e instabile per molte persone.

La pandemia ha alimentato una crisi già in atto da diverso tempo e molti sembrano aver perso ogni tipo di speranza.

Tuttavia, secondo l’oroscopo, ci saranno dei segni zodiacali più fortunati di altri, almeno fino all’anno. Andiamo a scoprire quali sono, tenendo conto che per altri segni dello zodiaco ottobre potrebbe cominciare con il piede sbagliato.

Soldi e fortuna per questi 3 segni zodiacali che trascorreranno un autunno 2021 davvero strepitoso

Questa stagione autunnale sarà molto favorevole per il Sagittario, sia dal punto di vista economico che lavorativo. Soprattutto durante i mesi di novembre e dicembre, potrebbero arrivare delle offerte di lavoro inaspettate e numerose occasioni da sfruttare al volo.

Un consiglio è quello di accettare subito la proposta più convincente e più in linea con studi e propensioni personali. Occasioni del genere potrebbero non capitare più, dal momento che da Gennaio 2022, Giove si opporrà all’influenza positiva del Sole.

Sarà un autunno 2021 molto prolifico anche per quelli nati sotto il segno dei Gemelli. L’influenza di Giove, almeno fino alla fine dell’anno, sarà positiva; così come Marte in Bilancia porterà molte gioie e soddisfazioni.

Come nel caso del Sagittario, anche per i Gemelli vale lo stesso discorso del “carpe diem”. Infatti, questo periodo potrebbe essere cruciale per il lavoro e le finanze future.

Bisognerà, quindi, approfittare di tutte le occasioni ed accettare qualsiasi progetto con voglia e determinazione, perché il 2022 potrebbe non essere così clemente. Infatti, già da gennaio potrebbero iniziare i primi problemi finanziari ed a vacillare le sicurezze nel lavoro.

Un segno di acqua molto fortunato

Abbiamo visto che ci saranno soldi e fortuna per questi 3 segni zodiacali che trascorreranno un autunno 2021 davvero strepitoso. Vediamo ora l’ultimo, che sarà un segno davvero fortunato, ossia l’Acquario. Con Giove e Saturno in posizione favorevole, da ottobre a dicembre 2021 ci saranno numerose occasioni per raggiungere traguardi inimmaginabili.

Tutti gli obiettivi prefissati per l’estate, potrebbero concretizzarsi, magari con l’arrivo dell’offerta di lavoro tanto desiderata.

Se si sfruttano a dovere, tutte queste opportunità daranno il via ad un 2022 davvero straordinario dal punto di vista economico. Infatti, si prospettano tanta fortuna e prosperità per i nati sotto il segno dell’Acquario per il prossimo anno. Questo porterà anche ad una maggiore fiducia in sé stessi e a nuove collaborazioni proficue, che alimenteranno i successi.

Approfondimento

