Tra poco più di un mese inizierà un nuovo capitolo della nostra vita, con un 2022 che promette di essere l’anno della svolta per molti segni.

La fortuna e la prosperità, però, spesso dipendono anche dalle persone che ci circondano. Infatti, è molto facile lasciarsi trascinare nelle negatività altrui e, quindi, bisogna saper scegliere bene con chi stare.

In questo articolo vedremo chi è meglio tener lontano e chi invece avere al proprio fianco per trascorrere un 2022 perfetto.

Ecco i segni zodiacali da evitare assolutamente nel 2022 per non lasciarsi travolgere dalla sfortuna

Seguendo l’ordine classico dei segni zodiacali, partiamo con l’Ariete. I nati sotto questo segno sono solitamente istintivi, passionali, amano avere il controllo della situazione. Nel 2022 non andranno d’accordo con il Capricorno, ma troveranno buona compagnia con Bilancia e Vergine.

Passiamo ora al Toro che, come abbiamo già visto, nel 2022 verrà premiato dalla sorte con tanta fortuna insieme ad altri segni. In genere, chi è del Toro ha una personalità incentrata sulla calma e sulla riflessione, che per alcuni può essere snervante. L’anno prossimo bisognerà star lontani dai nati sotto il segno del Cancro, preferendo Vergine e Leone.

Ora è la volta dei Gemelli, un segno che solitamente oscilla tra l’essere socievole all’essere apatico e spigoloso. Per questo motivo, l’anno venturo, dovrà circondarsi di persone che sappiano stargli dietro, come Ariete ed Acquario. Un consiglio è quello di allontanarsi, invece, dal Leone.

I nati nel segno del Cancro sono in genere parecchio lunatici, ma sanno anche essere dolci ed empatici. Nel 2022, sarà meglio stare alla larga da Gemelli e Sagittario, scegliendo invece Capricorno e Pesci.

Il Leone, che tradizionalmente è un segno che ispira forza e intraprendenza, già nei primi giorni di dicembre potrebbe ricevere molta fortuna. Nel 2022 dovrà però evitare Vergine e preferire la compagnia di Ariete e Bilancia.

Ed ora vediamo i segno mancanti

Anche per la Vergine sarà un 2022 ricco di gioie e fortune. Avendo però una personalità spesso critica e spigolosa, bisognerà circondarsi di persone non superficiali. Quindi, meglio tener lontano il Leone e preferire Toro e Pesci.

Per la Bilancia, segno dell’equilibrio, della pacatezza e della praticità, l’anno prossimo potrebbe avere qualche rogna con il Sagittario. Ci potrebbe essere una super intesa, invece, con l’Acquario, l’Ariete o un’altra Bilancia.

Per i nati nello Scorpione, attenzione ai rapporti con lo stesso segno o con l’Ariete, con il quale potrebbe essere facile scontrarsi. Con il Leone e la Bilancia, invece, potrebbe nascere qualcosa di buono.

Il Sagittario, solitamente avventuriero ed intraprendente, potrebbe trovare qualche difficoltà con il segno del Cancro. Meglio approfittare della compagnia dei Gemelli, dell’Ariete o di persone dello stesso segno.

Anche per il Capricorno il 2022 sarà un anno particolarmente felice e fortunato, soprattutto in amore. Potrebbe formarsi una bella coppia con Scorpione e Toro, ma non con l’Ariete.

Pe l’Acquario, invece, potrebbe esserci una perfetta sintonia con i Gemelli e la Bilancia, ma non con il sempre indeciso Toro.

Infine, per i Pesci, l’anno prossimo sarà positivo se trascorso in compagnia di segni zodiacali affini. Quelli da preferire saranno Bilancia e Scorpione, mentre quello da evitare è il Leone.

