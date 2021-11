Novembre sta per concludersi e tra pochi giorni inizierà un mese che solitamente porta nelle case di tutti un po’ di gioia e serenità. Dopo un anno difficile e sofferto, per alcune persone dicembre non migliorerà di molto la situazione. Secondo l’oroscopo, infatti, per alcuni segni zodiacali potrebbe continuare il periodo di sfortuna ed incertezza. Per altri, invece, questo mese sarà quasi un sollievo e darà nuove energie per l’anno nuovo. Tra poco scopriremo quali saranno i segni più fortunati della prima settimana di dicembre.

Dicembre inizierà col botto per questi 5 segni zodiacali che verranno finalmente ricompensati dalla sorte

La prima settimana di dicembre sarà davvero molto positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. Il Sole, insieme ad altri pianeti, sarà favorevole già a partire dal 2 dicembre e continuerà ad esserlo per tutto il weekend.

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, sono in arrivo nuove proposte ed accordi commerciali davvero interessanti. Mentre per quanto riguarda la sfera emotiva, ci sarà qualche tensione nel rapporto di coppia, ma sarà passeggera. Per i single, invece, ci saranno ottime opportunità per riaccendere vecchie fiamme o fare nuovi incontri.

Un altro segno fortunato sarà quello dei Pesci. I primi giorni di dicembre saranno all’insegno della calma e della tranquillità. Il lavoro sarà sempre frenetico, come al solito, ma darà tante soddisfazioni sotto l’aspetto economico. In famiglia, invece, potrebbe arrivare una svolta inaspettata e potrebbero prendere finalmente vita alcuni progetti rimasti in sospeso.

Comunque, chi desidera conoscere come andrà il resto del mese per l’Ariete e per i Pesci, basterà leggere l’oroscopo di dicembre di questi segni.

Due segni di fuoco e uno di terra

Fra i segni più fortunati della prima parte di dicembre troviamo il Leone. Dopo un anno fatto di alti e bassi, finalmente è arrivata l’ora del riscatto per questo segno.

Con il Sole e Mercurio favorevoli, inizierà un periodo di serenità, soprattutto in ambito lavorativo ed economico. Infatti, il lavoro andrà a gonfie vele e magari potrebbe arrivare anche qualche vincita inattesa.

Per quanto riguarda l’amore, le coppie in crisi non passeranno un periodo felice e ci saranno ancora numerosi battibecchi.

Dicembre inizierà col piede giusto anche per il Capricorno, che però vivrà una situazione inversa rispetto al Leone. Infatti, almeno per i primi giorni, sul fronte lavorativo non ci saranno importanti novità. D’altro canto, però, sarà una settimana ricca di sorprese per quanto riguarda gli affetti familiari. Approfittando del ponte dell’Immacolata, potrebbe essere il momento giusto per organizzare un bel viaggetto.

Per il Leone e per il Capricorno, comunque, questo sarà solo l’inizio, perché entrambi trascorreranno anche delle vacanze natalizie davvero speciali.

Il quinto ed ultimo segno che sarà molto fortunato nella prima settimana di dicembre è il Sagittario. Dopo un mese di novembre un po’ altalenante, soprattutto all’inizio, potrebbero arrivare finalmente buone notizie. Si prospettano 7 giorni intensi sia sotto il profilo lavorativo che familiare, ma tutti gli sforzi saranno finalmente ripagati. Probabilmente potrebbe arrivare un aumento di stipendio o qualche vincita.

