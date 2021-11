L’anno che sta per terminare, tra alti e bassi, è stato decisivo per la vita di alcune persone, sia in positivo che in negativo. Per qualcuno, infatti, il 2021 è stato l’anno della riscossa, dopo un 2020 disastroso, per via della situazione economica e sanitaria. Per molti altri, invece, è stato un periodo pieno di incertezze e di instabilità. C’è molta speranza, quindi, che l’anno prossimo sia migliore di quelli appena passati e, per farci un’idea, possiamo dare un’occhiata all’oroscopo.

Il 2022 sarà un anno d’oro per questi 5 segni zodiacali che verranno premiati dalla sorte

Fra i segni zodiacali più fortunati dell’anno prossimo avremo il Capricorno.

Per questo segno, il 2022 sarà un anno caratterizzato da molti cambiamenti, soprattutto nell’ultimo trimestre. Ci saranno tante nuove esperienze da fare, alcune positive ed altre negative, che serviranno per crescere come persone, anche spiritualmente. Il lavoro andrà davvero a gonfie vele e ci saranno numerose opportunità da cogliere al volo, come una bella promozione.

Nel campo dei sentimenti e degli affetti, non ci saranno grandi sconvolgimenti soprattutto se la situazione è già stabile. Per i single, invece, arriverà finalmente il momento non solo di dare amore ma anche di ricevere.

Il 2022 sarà ricco di fortuna anche per il segno del Toro, con tante occasioni per crescere professionalmente. Il denaro di certo non mancherà, grazie alla grande stabilità finanziaria data dal buon stipendio e dagli ottimi investimenti. Infatti, è in arrivo una pioggia di denaro nel 2022 per questi segni che nel 2021 hanno sofferto. Come si evince dall’articolo precedente, oltre al Toro, la sorte sarà benevola anche nei confronti del segno della Vergine.

Nonostante un inizio un po’ altalenante, dovuto ad alcune vicende ancora da risolvere, il 2022 sarà veramente un crescendo.

Per quanto riguarda il lavoro, questo anno sarà decisivo e qui conterà essere ambiziosi e pretendere sempre di più. Se la posizione attuale è demotivante, è arrivato il momento di cambiare e cercare un lavoro più in linea con gli interessi e gli studi intrapresi.

Basterà cambiare questo aspetto della vita, per migliorare a cascata tutto il resto, dai soldi all’amore, dalla famiglia alla salute.

Un segno di aria e uno di acqua

Gli ultimi due segni dello zodiaco che trascorreranno un 2022 piuttosto sereno saranno la Bilancia ed i Pesci. Per i primi, abbiamo già visto che il 2022 sarà un anno ricco di vincite e fortuna, sia sul lavoro che nei sentimenti.

Per i pesci, invece, continuerà il trend positivo intrapreso in quest’ultima parte del 2021, soprattutto nel mese di dicembre. Ci saranno infatti tante gioie e soddisfazioni in tutti gli ambiti della vita ed a beneficiarne sarà sicuramente anche la salute. Quindi, ecco perché secondo l’oroscopo il 2022 sarà un anno d’oro per questi 5 segni zodiacali che verranno premiati dalla sorte.