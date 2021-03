Forse tutti abbiamo sperimentato la situazione di avere la lingua o gli occhi in fiamme a causa del peperoncino. Una situazione che richiede subito qualcosa per alleviare il bruciore. Eppure attenzione al grosso errore che tutti fanno se la lingua brucia a causa del peperoncino.

Un bruciore che fa bene alla salute

Prima o poi l’esperienza con la parte forte del peperoncino arriva a tutti. I bambini poi ne sono soggetti, perché toccando il barattolo con l’olio piccante o un pezzo di peperoncino, si strofinano gli occhi. Gli occhi cominciano a lacrimare e subito si cerca il modo d’alleviare il bruciore.

In effetti il bruciore è causato dalla capsaicina contenuta nel peperoncino. Anche se provoca bruciore, dona anche dei benefici alla salute. Aiuta ad assorbire il ferro e perciò contrasta l’anemia. È un antidolorifico naturale e inoltre aiuta a perdere peso.

Una proprietà che molti ignorano è che il peperoncino ha degli effetti antiacido. Questa sua caratteristica particolare possiamo approfondirla leggendo questo articolo.

Attenzione al grosso errore che tutti fanno se la lingua brucia a causa del peperoncino

Che la lingua bruci oppure che siano gli occhi a bruciare un rimedio è necessario. In genere viene subito in soccorso al malcapitato un bicchier d’acqua che possa alleviare il disagio. Eppure l’acqua non ha nessun effetto sul bruciore causato dal peperoncino. Sembra che dia sollievo solo perché la sensazione di freschezza dell’acqua in qualche modo copre momentaneamente il bruciore, che ritorna non appena finito di bere.

In effetti la capsaicina che si lega alla lingua è una sostanza che non si scioglie in acqua. L’acqua allora ci passa da sopra ma non le fa nulla, perché non riesce a scioglierla. Il bruciore allora continua come prima senza miglioramenti.

Invece dell’acqua meglio bere del latte o mangiare uno yogurt. Le proteine e i grassi di latte e yogurt scioglieranno poco per volta la capsaicina e tutto andrà per il meglio dopo poco tempo.

Riguardo agli yogurt sarebbe meglio conoscere questa cosa molto importante.