In caso di pancia grassa o gonfia ecco i segnali spia per riconoscere il problema e smaltire subito i chili pesanti. Che ci creeranno molto imbarazzo nei prossimi mesi, quando la piscina e la spiaggia diventeranno lo sfondo abituale delle nostre giornate.

Se le gambe sono gonfie e avvertiamo un perenne senso di pesantezza, suonano i primi campanelli d’allarme. Se si aggiungono anche disturbi gastrointestinali e perdita di appetito, senso di spossatezza e stipsi, bisogna intervenire subito. Sono i segnali spia di una forte ritenzione idrica. Vediamo oggi come intervenire subito con l’aiuto degli Esperti di Dieta e Alimentazione di ProiezionidiBorsa.

5 mosse rapide per drenare l’accumulo di liquidi

Per drenare l’accumulo di liquidi, bastano pochi giorni di costanza. Beviamo almeno otto bicchieri d’acqua al giorno. Riduciamo il consumo di sale senza azzerarlo completamente. Sostituiamolo con l’aceto di mele.

Aumentiamo il consumo di legumi e pesce azzurro. Nonché anche il consumo di cibi ricchi di bioflavonoidi come mirtilli, prugne, melone, broccoli. Inseriamo nella nostra dieta l’ananas fresco. E consumiamo anche il gambo che contiene bromelina, una potente sostanza anti-ritenzione.

Ecco i segnali spia per riconoscere il problema della pancia grassa o gonfia e come smaltire subito i chili pesanti

Per una settimana evitiamo il caffè nero. Sostituiamolo con l’orzo. La caffeina in eccesso affatica l’organismo. E ostacola i meccanismi di drenaggio. Altrimenti possiamo optare per il caffè verde che non provoca vasocostrizione.

Per accelerare la sparizione della pancia grassa o gonfia, bisogna mangiare solo vegetali per quattro giorni. E aggiungere uova in camicia e pesce al vapore soltanto il quinto giorno. Questo regime può essere ripetuto per un paio di settimane. I miglioramenti possono partire lentamente. Ma poi tutti arrivano al traguardo della pancia piatta e delle gambe sgonfiate.

Tra gli ulteriori segnali spia per riconoscere il problema e smaltire subito i chili pesanti c’è anche la sensazione di stanchezza. E anche la voglia di muoversi di meno.

Dieci minuti di bicicletta o di cyclette al giorno, ci aiuteranno. Magari ascoltando la musica preferita. O guardando un film.