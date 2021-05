Oggi la chirurgia consente cambiamenti di sesso totali con interventi chirurgici definitivi, ma potenzialmente pesanti per l’organismo. Ci si chiede allora se si può cambiare sesso senza affrontare un intervento chirurgico impegnativo e complesso. In pratica si tratta di valutare se sia possibile un mutamento di sesso solo all’anagrafe.

Uno dei casi più recenti che si sono presentati ai Tribunali è stato deciso a Monza con sentenza 30 del 2021. Il protagonista della vicenda aveva chiesto di essere registrato all’anagrafe con un’identità sessuale differente da quella di nascita. Aveva però effettuato solo una terapia ormonale lieve, non seguita da un intervento chirurgico radicale.

Cosa prevede la legge

La legge in materia è la n. 164 del 15 aprile 1982 e prevede che il cambio di sesso all’anagrafe possa avvenire dopo una sentenza del Tribunale che riconosca l’avvenuta modificazione dei caratteri sessuali del richiedente. Quindi sembra essere necessario per legge l’intervento chirurgico definitivo.

Ma possono esistere casi eccezionali in cui si può cambiare sesso senza affrontare un intervento chirurgico impegnativo e complesso?

La decisione del Tribunale di Monza

Proprio su questo punto la sentenza di Monza si mostra diversa ed eccezionale. I giudici hanno affermato che l’intervento chirurgico è delicato e potenzialmente pericoloso per la salute di chi deve subirlo. Hanno così ritenuto che la legge non possa imporre un simile rischio per poter esercitare un diritto ormai riconosciuto dalla legge come quello di rettificare la propria identità sessuale.

Cosa occorre dimostrare per ottenere la rettifica di sesso all’anagrafe

Se non è necessario l’intervento chirurgico i giudici hanno dovuto indicare cosa allora il richiedente debba dimostrare in Tribunale. La sentenza afferma che è sufficiente dimostrare che c’è stato un processo psicologico di acquisizione della nuova identità di genere. Questo percorso deve apparire serio ed univoco, senza incertezze e che sia chiara la volontà finale del richiedente.

Non è certo facile dimostrare un simile convincimento psicologico. La prova dovrà essere fornita con perizie psicologiche redatte da uno psichiatra esperto in materia.