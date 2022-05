Che da qualche giorno sia scoppiato il caldo, è quasi superfluo sottolinearlo. Anche se su Facebook o Instagram la gente scrive dei post avvertendoci “che si muore dal caldo”. Come se noi non ce ne fossimo accorti.

Però, ci sta. Sulle proprie bacheche, chiunque è libero di scrivere quello che vuole, fossero anche delle ovvietà. Anzi, ci si può anche scherzare sopra, con qualche simpatica battuta da scambiare con l’autore. E se è vero che il caldo annuncia l’arrivo imminente dell’estate e delle ferie, si porta anche in dote una cosa meno piacevole. Ovvero il sudore.

Che disagio e imbarazzo quando sudiamo in mezzo alla gente

Non c’è niente da fare. Nonostante gli sforzi, ci basta camminare per strada qualche minuto sotto il sole per sentire subito camicie e vestiti bagnati di sudore. Magari, già dalla mattina, con la seccatura di dover stare, per qualche ora o fino alla sera, con questi abiti addosso.

Il che non è piacevole, sia per noi, sia per chi ci sta accanto. Per non parlare di quando questo sudore è immortalato anche da aloni sotto le ascelle della camicia, aloni che sono per lo meno imbarazzanti. Peggio ancora se accompagnato pure da cattivi odori. Perché non tutti sudano allo stesso modo. Ci sono organismi che riescono a reggere meglio il caldo rispetto ad altri.

Però, se non siamo tra questi, non dobbiamo accettare supinamente questa situazione, perciò ecco i rimedi semplici quando sudiamo in maniera eccessiva. Rimedi che pescano dai consigli della nonna, sempre preziosi in quanto frutto di anni di esperienza.

I fattori che possano portare a sudare di più rispetto ad altri sono diversi. Non solo il caldo, ma magari, anche ormonali o per lo stress. Non sempre li possiamo prevenire, ma, sicuramente, ci sono dei rimedi per “contenere” questa sudorazione eccessiva.

Ecco i rimedi semplici quando sudiamo in maniera eccessiva e le ascelle e il corpo hanno un brutto odore

Uno di questo è l’aceto di mele. È efficace perché va a bilanciare il pH del nostro corpo. Come dobbiamo fare? Semplicemente, prepariamo una miscela mischiando, in ugual misura, un cucchiaio di questo aceto con uno di acqua. E, prima di coricarci, passiamo con cura le parti dove sudiamo in maniera eccessiva. Alla mattina, poi, ricordiamoci di sciacquare con grande cura.

Incredibile come anche le patate ci diano una mano. Prima di uscire, copriamo la parte che suda in eccesso con delle fettine di patata. Lasciamola lavorare per 15 minuti, strofinando leggermente. Risciacquiamo.

Anche il limone è prezioso in tal senso. Del resto, la versatilità di questo alimento non dovrebbe sorprenderci visto che anche le bucce spremute possono essere impiegate in tanti modi diversi. In questo caso, dovremo strofinarlo sulla parte che suda in eccesso.

Per non parlare del prezioso bicarbonato dai mille usi, compreso quello di rendere il bagno sempre profumato e per diversi giorni. Per combattere il sudore e anche il cattivo odore, strofiniamolo nella zona dove sudiamo di più. Operazione che potremmo fare anche con il sale, come alternativa.

