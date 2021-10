È finalmente arrivata la stagione delle castagne. Il dolce frutto marrone simbolo dell’autunno. Dalla seconda settimana d’ottobre si può tranquillamente andare nei boschi per farne scorta. In famiglia, con amici, in gruppo, con l’oratorio. Andare a fare le castagne, come si suol dire, è uno degli appuntamenti clou del mese di ottobre. Non serve scriverlo sul calendario, si sa, è scontato.

Ogni anno, però, ci si pone il problema del dove andare. Ci sono gli abitudinari, che hanno il loro posto di fiducia da sempre. Ci sono quelli che hanno un posto segreto da non svelare a nessuno. E poi ci sono quelli che amano cambiare ogni anno, nella speranza che sia meglio del precedente oppure semplicemente per provare un ristorante tipico diverso.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco i posti più belli dove andare a raccogliere castagne in Lombardia

Per questa categoria, sarà interessante conoscere dove poter andare sul sicuro per avere una raccolta abbondante. In Lombardia, ci sono tantissime possibilità. Una zona così ricca di ambienti differenti, dalla pianura si può salire fino all’alta montagna, è il top per avere una scelta variegata.

Partendo dall’alto, segnaliamo subito la Valtellina. Si può scegliere di dirigersi verso Sondrio e da lì inerpicarsi su per la montagna. La zona che circonda questa località è piena di boschi di castagne. Se non si vuole salire molto, ci si può fermare a Morbegno e da lì dirigersi verso il Passo di San Marco. Il filo d’Arianna da seguire saranno i ricci sparsi per terra mentre la strada continua a salire.

La Brianza è terra di castagne per eccellenza. Il lecchese è pieno di boschi dove cogliere il prelibato frutto. Suggeriamo la zona di Brivio, il Parco della Val Curone, con annessa la splendida visita nel borgo di Montevecchia. Non solo, la zona di Monte Marenzo, quella di Barzio e i boschi vicino al Resegone, montagna simbolo di questa parte della Lombardia.

Per gli amanti dei panorami mozzafiato, si può decidere di salire sulle colline che dominano il Lago di Como. Bellagio è una meta molta ambita e ricca di boschi, non sono da meno Asso, Canzo e Lezzeno tutte circondate da castagneti. Esino Lario è un altro paesino ricco di fascino.

La provincia di Varese, le valli bergamasche e la zona del Pavese

Anche la provincia di Varese offre tante località interessanti dove trovare ricchi castagneti. Luino sul Lago Maggiore, i paesi di Luvinate, Caldana e Brinzio, sul perimetro del Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori. Basta immergersi qui ed essere amanti del trekking. Lungo i sentieri del parco, infatti, ci sono moltissimi castagneti.

Le valli bergamasche danno sempre un raccolto abbondante di castagne. La Val Brembana con la zona di Sorisole, la Valle Imagna, ai piedi del Monte Linzone, la Val Seriana con il Passo del Gallo. La zona di Clusone e Schilpario in Val di Scalve, vicino alla provincia di Brescia.

Infine, la zona del Pavese con le colline dell’Oltrepò, dove il connubio vino e castagne è da leccarsi i baffi con suggerimento speciale per Varzi. Per completare il tutto con il suo magnifico salame.

Ecco i posti più belli dove andare a raccogliere castagne in Lombardia e per passare una bella domenica in compagnia.

Approfondimento

Con questo trucco della nonna le castagne saranno ancora più gustose e tenere