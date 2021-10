Si possono contrastare gli effetti negativi dello stress trasformando il proprio bagno in una Spa

La frenesia quotidiana molto spesso non dà tregua e difficilmente si riesce a trovare del tempo da dedicare a sé stessi, anche solo per un giorno. Una valida alternativa potrebbe essere quella di ricreare un mini percorso relax tra le mura domestiche con poche mosse: servono oli essenziali, candele, qualche burro, sale e poco altro. Si possono così contrastare gli effetti negativi dello stress trasformando il proprio bagno in una Spa. In meno di un’ora si ottengono tanti benefici: la respirazione migliora, i tessuti si liberano di tossine e ristagni, e aumenta la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore del buonumore.

Come ricreare l’atmosfera giusta

Per ottenere l’effetto Spa è fondamentale ricreare l’atmosfera giusta:

chiudere tapparelle o tende per stare al buio;

illuminare il bagno solo con candele, mai con luci artificiali;

posizionare delle piante verdi per avere la sensazione di aver vicino la natura, felci e orchidee andranno benissimo;

mettere un po’ di musica rilassante;

scegliere degli oli profumati tra lavanda, vaniglia e fiori d’arancio per un maggior effetto relax;

avere a disposizione asciugamano e ciabatte per non interrompere il rilassamento.

Dopo aver ricreato l’atmosfera di una Spa, si comincia con il percorso vero e proprio.

Il primo step è quello di sorseggiare, possibilmente a stomaco vuoto, un bel bicchiere d’acqua in cui si è aggiunto il succo di un mandarino. Questo agrume ha un’azione calmante, antiossidante e alcalinizzante, e inoltre contiene il boro, un minerale che permette di eliminare più in fretta le tossine.

Il secondo step è quello di ricreare un vero e proprio bagno turco o hammam per purificare il corpo e rilassare la mente. Questi i passaggi:

chiudere la cabina doccia, aprire il getto dell’acqua calda, aspettare 2-3 minuti che si riempi di vapore e poi sedersi per 10 minuti, immersi dai vapori. Sempre se non si hanno problemi di pressione o altre patologie che possano creare problemi;

usare un sapone nero tipico degli hammam dall’azione esfoliante per eliminare le cellule morte (si trova in erboristeria) e risciacquare;

cospargere il corpo con un’argilla del Marocco, chiamata ghassoul che ha un’azione purificante. Va preparata in una ciotola di legno con dell’acqua e va fatta riposare, poi si applica, si lascia agire per qualche minuto e si risciacqua per bene.

E per finire

Finito l’hammam, bisogna asciugarsi e passare al massaggio con dei burri esotici che idratano profondamente:

il burro di mango ha proprietà emollienti che lo rendono delicato sul cuoio capelluto: rinforza il fusto, previene le doppie punte e rende i capelli lucidi e brillanti;

il burro di murumuru, ottenuto dai semi di una palma della foresta pluviale brasiliana, è estremamente nutriente, contiene antiossidanti e vitamina A. Va massaggiato su tutto il corpo insistendo sulle zone con la pelle più secca, ossia gomiti, ginocchia e piedi.

Con pochi ingredienti, quindi, è possibile godere dei benefici di una Spa nel proprio bagno e liberarsi dagli effetti negativi dello stress.

Approfondimento

