Ormai manca pochissimo alla festa più mostruosa e divertente dell’anno, Halloween. Quest’anno abbiamo deciso di fare una piccola festa in casa magari per i nostri bimbi. Oppure una sorta di pre-serata prima di uscire con gli amici e andare in qualche locale. Finalmente è possibile ritornare alla quasi normalità, rispettando sempre le regole di prevenzione di contagio.

Non vogliamo preparare una vera e propria cena da seduti ma neanche un buffet in cui potrebbe esserci contaminazione. Quindi al momento non sappiamo proprio cosa preparare per far felici i nostri ospiti per questo aperitivo mostruoso.

3 ricette facilissime e divertenti per dei golosi dolcetti di Halloween che conquisteranno tutti

Un’idea davvero mostruosa potrebbe essere realizzare delle piccole tombe su dei pezzetti di terra, ma al cioccolato. Realizzarle è semplicissimo, prima di tutto dovremo preparare una classica torta al cioccolato. Ritagliamola in tanti quadratini che saranno la nostra base. Dopodiché prendiamo dei Pavesini o meglio ancora delle lingue di gatto. Farciamone una con della crema al cioccolato e facciamo aderire sopra l’altro biscotto.

Procuriamoci un colorante alimentare nel tubetto per scrivere sulla nostra tomba. Scriviamo il classico acronimo “RIP”, tagliamo la parte inferiore dei biscotti così da avere una linea dritta. Non ci resta che infilare la tomba nel pezzetto di terra e via. Possiamo anche applicare delle piccole decorazioni come un ciuffetto di erba con la panna montata colorata.

Un’altra idea super semplice è quella di creare delle mini ragnatele con i bastoncini di salati. Disponiamo i bastoncini a raggiera, bastano 8 per ragnatela. Poi ci servirà solo del cioccolato da sciogliere, sia al latte che bianco. Mettiamolo in una sac à poche col beccuccio fino e disegniamo la ragnatela sui bastoncini, partendo dal centro. In questo modo sigilleremo insieme tutti i salatini.

Per finire delle piccole zucche di marshmallow e riso soffiato

Sciogliamo un po’ di burro in un pentolino a fiamma bassa e aggiungiamo dei mini marshmallow. Lasciamoli sciogliere e aggiungiamo del colorante arancione e a piacere della vaniglia. Quando il composto sarà ben amalgamato aggiungiamo il riso soffiato. Spegniamo il fornello e mescoliamo finché sarà tutto ben incorporato.

Ora creiamo delle palline a mano o con il porzionatore per gelato. Trasferiamole su un foglio di carta da forno e lasciamole raffreddare per una decina di minuti. Dopodiché con le mani oleate modelliamole in delle zucche, possiamo anche creare le scanalature con uno stuzzicadenti. Finiamo con un mini cioccolatino o del biscotto al cioccolato per fare il peduncolo e sono pronte.

Ecco allora 3 ricette facilissime e divertenti per dei golosi dolcetti di Halloween che conquisteranno tutti. Sbizzarriamoci con i piatti a tema Halloween da servire ai nostri ospiti, ma non dimentichiamo una cosa importantissima. Per organizzare una vera festa di Halloween bisogna decorare anche la casa. Anche con dei piccoli lavoretti si può creare l’atmosfera perfetta, e non solo per una festa di bimbi.

