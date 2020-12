Il cappone è un pollo castrato consumato specialmente durante le feste natalizie. Viene castrato per migliorare la qualità delle sue carni e conferirgli maggiore morbidezza e sapore. Il suo consumo è ormai diffuso in tutto il mondo, ma in particolar modo in Francia, in Spagna e in Italia dove troviamo delle eccellenze come il cappone di Monasterolo di Savigliano e di Morozzo. Sebbene sia spesso utilizzato per ricavarne un eccellente brodo di carne, oggi vogliamo proporlo sotto un’altra veste. Vediamo come preparare il cappone ripieno delle feste che delizierà i commensali.

Ingredienti per farcire il cappone

1 cappone;

250 gr. di carne di vitello macinata;

250 gr. di carne di maiale macinata;

75 gr. di mortadella;

75 gr. di prosciutto cotto;

2 uova medie;

2 bicchieri di marsala;

acqua q.b.;

30 gr. di olio evo;

25 gr. di burro;

sale q.b.;

pepe q.b.

Ingredienti per il contorno

400 gr. di patate;

2 spicchi d’aglio;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

rosmarino.

Preparare il cappone

Accendere il forno a 170 gradi ventilato. Far disossare il cappone dal macellaio eliminando la gabbia toracica e lasciando soltanto le ali e le cosce. Lavare bene il cappone all’interno, all’esterno e poi asciugarlo. Dal petto del cappone, dal lato interno, ricavare uno strato di carne e tagliarlo a striscette. Intanto, tagliare a dadini il prosciutto cotto e la mortadella e metterle in una ciotola.

Far cuocere le uova, e una volta diventate sode lasciarle raffreddare.

In un’altra ciotola mettere le carni tritate, unirle agli affettati tagliati e alle striscette di cappone. Aggiungere mezzo bicchiere di Marsala, il sale, il pepe e mescolare. Tagliare le uova precedentemente sgusciate a cubetti e aggiungere al composto creato. Amalgamare bene e quindi riempire il cappone. A questo punto bisogna chiudere il cappone con lo spago e ungere la superficie con un po’ d’olio. Sistemarlo in una teglia unta precedentemente ed aggiungere il burro. Farlo cuocere per circa 2 ore e mezza. Girarlo spesso ed irrorarlo con acqua e il marsala rimanente.

Preparare il contorno

Pelare le patate, lavarle e sbucciarle. Tagliarle dunque a cubetti e sistemarle in una placca da forno. Aggiungere olio, gli spicchi d’aglio schiacciati e con ancora la buccia e il sale. Infornare per 40 minuti circa e, a metà cottura, aggiungere il rosmarino e mescolare. Una volta pronte, tenerle al caldo e servirle con il cappone come contorno. Il cappone ripieno delle feste che delizierà i commensali è pronto per essere consumato.