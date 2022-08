A volte, può accadere che i comportamenti di un individuo non riescano a combaciare con le sue reali emozioni. Nonostante ciò, va specificato da subito, un uomo davvero innamorati fatica ad allontanarsi da colei che gli fa battere il cuore. Molto spesso, però, ci si trova a dover decifrare le reali intenzioni dell’altro. È come se l’epoca attuale, con la sua ipertrofia di mezzi di comunicazione, paradossalmente non sia promotrice di rapporti molto stabili o duraturi.

Molti lamentano di vivere in un contesto condizionato da egoismo e rapporti superficiali, che durano il tempo di una conversazione online e non si concretizzano mai davvero. Ecco i motivi per cui un uomo innamorato può ostentare indifferenza, fuggendo alla chetichella o fingendo di ignorare la sua amata.

Se lo fa, può avere una strategia precisa e affatto ingenua. In particolare, quando un uomo ha già mandato degli indizi non verbali, che rivelano tutto il suo coinvolgimento. Se si sforza di dissimulare il proprio interesse, probabilmente, si è riproposto di cucinare la preda a puntino.

Ecco i motivi per cui un uomo innamorato può fingere indifferenza

Una delle tendenze degli ultimi anni è di rivolgersi a professionisti del comportamento umano e della comunicazioni, per apprendere quelle che in gergo si definiscono “strategie vincenti”.

Si parla di schemi comportamentali e analogici volti a migliorare la percezione che l’altro dovrebbe ricevere. Ovvero, di modi di comunicare, ma anche di manipolare il prossimo, che travalicano il mero linguaggio. I pacchetti didattici su “come essere più seducenti”, che siano i prodotti audiovisivi di guru reali o sedicenti, sono andati a ruba. Una delle tecniche più in voga, che ha avuto il merito di unire (ma anche di disintegrare) svariate coppie, è proprio quello basato sull’ostentazione dell’indifferenza.

In amor vince chi fugge

Ebbene sì. La maggior parte delle persone tende a coinvolgersi sentimentalmente nel momento in cui potrebbe sussistere un turbamento emotivo. Di quale natura dovrebbe essere questo turbamento, dovrebbe dirlo la storia stessa dell’individuo. In base a un vissuto profondamente radicato nell’infanzia remota, l’inconscio umano tende a rispondere agli stimoli che gli hanno già somministrato delle tensioni emotive. Rispecchiandosi in esse.

Di conseguenza, c’è chi si aggancia alla sensazione di caccia e conquista, chi al senso di abbandono. Ostentando indifferenza, si risponde a entrambe le esigenze. Da un lato chi sente l’istinto di inseguire trova pane per i suoi denti. Mentre chi ha ricevuto un trauma da abbandono, rivive quella sensazione, agganciandosi sempre di più.

Se ignora, è interessato

Non sempre le persone sono consapevoli di essere dei manipolatori. Per alcuni questo è un talento naturale. Ovvero, trovano in sé delle risorse inconsce che li rendono affabulatori eccezionali.

In altri casi, un uomo innamorato può ignorare inizialmente la donna che gli interessa, semplicemente perché vuole studiarla a fondo prima di agire. Oppure è timido, teme di essere rifiutato, non ha colto un interesse marcato dall’altra parte. Ovviamente, questo atteggiamento è plausibile solo nell’ambito di una conoscenza molto fresca.

