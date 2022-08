Intuire le reali intenzioni di un’altra persona, talvolta, può essere difficile. Infatti, accade che si ripongano enormi aspettative su una relazione nascente e dover fare i conti con il fatto che queste vangano regolarmente disattese.

Rispetto al passato, c’è molta leggerezza nei rapporti. Le relazioni possono vedere la luce e sgretolarsi rapidamente, nell’angusto spazio di una conversazione online o una chat. È ciò che descriveva, in tempi non sospetti, il grande e indimenticabile sociologo Zygmunt Bauman, autore del saggio “Amore Liquido”. La sua opera è considerata uno dei capisaldi sul tema del nuovo modo di concepire i sentimenti, dopo l’invasione massiccia dei social media.

Eppure, conoscendo le 3 frasi che dice un uomo quando è cotto a puntino, è possibile orientarsi e capire se lui ci tiene davvero oppure no. Quando si desidera moltissimo le attenzioni di una persona, è facile prendere lucciole per lanterne. Sarebbe bello, in effetti, avere la capacità di innamorarsi solo quando si ha la certezza di essere ricambiati. Purtroppo, molte volte accade l’esatto contrario.

Le 3 frasi che dice un uomo quando sta per innamorarsi davvero

Il primo segnale che manda un uomo quand’è interessato potrebbe tradursi in una frase in cui lui cerca di indagare: “Sei single? Ti vedi con qualcuno?”. Voler chiarire e delineare i termini del rapporto è un’intenzione che denota interesse e coinvolgimento.

Chi prova un sentimento autentico, aspetta prima di approcciare in un certo modo. E anzi, preferisce sincerarsi prima che l’oggetto delle sue passioni sia effettivamente single, prima di lanciarsi all’arrembaggio.

Offrire il proprio aiuto e si mostra generoso

Un uomo coinvolto cerca di rendersi utile, di entrare nella quotidianità della persona amata e consolidare il rapporto con gesti concreti. Inoltre, è innegabile: la maggior parte degli uomini è ancora affetto dalla simpatica sindrome del “cavalier servente”, per cui ama affermare il proprio senso del possesso con gesti eroici. “Posso aiutarti con..” Se si offre spontaneamente per dare una mano, è molto interessato a proseguire la conoscenza.

Ha un atteggiamento protettivo

“Mandami un messaggio quando sei arrivata a casa” oppure “Resto sveglio, in attesa di tue notizie”. Ecco due frasi che esprimono un grande bisogno di dare protezione, sì, ma anche di esercitare un certo tipo di controllo.

Se la persona amata attende che l’altra sia rincasata prima di andare a dormire e ha bisogno di saperlo, ha certamente a cuore il benessere dell’altro. Se, al contrario, una persona non investe energie nel rapporto e si dimostra egoista, è meglio evitarla.

Lettura consigliata

Psicologia del corteggiamento maschile, i segnali degli uomini