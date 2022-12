Ecco i modelli di borse firmate più richiesti da sfoggiare perché di gran moda

Indecise su quale borsa acquistare? Indecise su quale borsa farsi regalare per Natale? Ci sono delle vere e proprie it-bag che non passano mai di moda. Dei grandi classici che oggi sono super richiesti nel mondo del fashion e dai consumatori.

Tempo di regali di Natale, tempo di grandi scelte. Spesso uno decide di regalarsi o di farsi regalare una bellissima e nuovissima borsa. Ma quale? In commercio ci sono moltissime proposte. Alcune sono delle vere e proprie icone della moda. Pensiamo ad esempio alla 2.55 di Chanel oppure alla Birkin e Kelly di Hermès. Ma ovviamente in questo caso i prezzi sono veramente alti.

Ma dalle iconiche passiamo invece a quelle più desiderati del momento. Ma quali sono? Ad aiutare nel dare la risposta è stata Stylight, piattaforma che offre indicazioni sulle tendenze di oggi. Questa ha incrociato i dati delle ricerche dei propri utenti sul sito e ha stilato la lista dei marchi che firmano le borse più ambite.

E allora non resta che scoprire quali. Ma facciamo attenzione, perché alcune potremmo già averle nell’armadio. A noi resta solo da tirarle fuori dalla scatola impolverata.

Ecco i modelli di borse più ambiti

Al primo posto c’è la Cassandre di Saint Laurent. Una clutch compatta con delle splendide linee geometriche, pellame matelassé e logo YSL dorato che si intreccia verticalmente.

Altra grande it-bag è la GG Marmont, creata nel 2016 dall’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele. La borsa trae ispirazione da un motivo riaffiorato dagli archivi degli anni Settanta. Il logo della doppia G si ritrova nella fibbia che orna la borsa in pelle matelassé. Con motivo chevron, lo zigzagato delle impunture e un cuore trapuntato sul retro è una vera it-bag del momento. È inoltre presente una tracolla a catena scorrevole che permette di indossarla in diversi modi.

Tra le più cercate troviamo nuovamente il marchio Gucci, ma questa volta con la sua Dyonisus, nome che ricorda Dioniso, divinità che, secondo il mito, attraversò il fiume Tigri su una tigre inviatagli da Zeus. Non è un caso infatti se la fibbia presenta delle teste di tigre. Delle borsette perfette da sfoggiare in giro per la città oppure per le nostre gite fuori porta senza perdere il tocco glam.

Capienti e perfette per l’ufficio

Per un look invece più classico abbiamo la borsa Galleria, iconica del marchio Prada. Una bag dal design pulito e minimale. Realizzata in saffiano, particolare e pregiata trama della pelle di vitello inventata da Prada, è una delle it-bag della donna in carriera.

E sul finire abbiamo la Neverfull di Louis Vuitton, guizzo creativo di Marc Jacobs. Borsa realizzata nel 2007 quando era al tempo direttore creativo della maison. Una borsa oggi iconica del marchio e molto usata perché capiente e veramente porta tutto. Ed ecco allora i modelli di borse più ambiti per questo anno. Quelle borse super richieste e super cercate in rete che possono trasformarsi in pochissimo tempo nel perfetto regalo di Natale.