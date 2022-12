Decoriamo l’ingresso di casa a tema Natale con delle semplici idee fai da te

Non addobbiamo solo la casa, ma decoriamo anche il nostro esterno. In questo modo il Natale si diffonderà per tutta la città anche grazie alle nostre luminarie. Luci, festoni e decori creati da noi per una festa all’insegna del fai da te.

Tantissime le cose da fare in vista del Natale. Partendo dal fare l’albero fino ad arrivare al menù, passando ovviamente per i regali da acquistare. L’importante è dividersi i compiti ed essere tutti collaborativi. Sia perché così ci impiegheremo meno tempo, sia perché sarà più divertente.

Preparare insieme è meglio

Insieme si può addobbare l’albero di Natale, un momento veramente gioioso per tutta la famiglia. Insieme si può anche cucinare. Ma non per forza il 24 o il 25 dicembre, prima di queste date possiamo fare dei deliziosi biscotti con la pasta frolla. Dei biscotti che possiamo mangiare dopo cena oppure a colazione. E se ci convincono, possiamo allora proporli anche come piccolo dessert per il pranzo di Natale per poi proseguire con le diverse portate dei dolci.

Se abbiamo quindi decorato casa, fatto i regali e pensato al menù, allora adesso è il momento di pensare ad addobbare il nostro giardino o ingresso.

Decoriamo l’ingresso di casa a tema natalizio

Le possibilità che abbiamo sono due in base alla nostra casa. Se abbiamo un grande giardino dobbiamo addobbarlo tutto e quindi sarà più impegnativo, se invece è piccolo il lavoro sarà più facile.

Se abbiamo un grande giardino possiamo creare un villaggio di Babbo Natale. Possiamo appendere addobbi sugli alberi e mettere lucine tra le foglie. In giro per negozi ci sono tantissime costruzioni luminose che sono perfette per i giardini. Come ad esempio le renne luminose.

L’ingresso invece possiamo decorarlo con degli oggetti fai da te. Infatti possiamo usare dei pezzi di legna, quella che usiamo per accendere il camino, come piccoli pupazzi di Natale.

Tutto quello che occorre è un tronco alto circa 20 centimetri con la parte superiore però tagliata in diagonale. Su questa zona più chiara possiamo dipingere il volto del nostro Babbo Natale.

Prendendo poi i tronchi di altezze diverse possiamo allora creare un piccolo villaggio. E possiamo fare Babbo Natale, gli angeli, il bue, l’asinello e anche dei pastori se vogliamo. Tutto in modo creativo e realizzato con le nostre mani. Ed ecco che con pochissimo decoriamo l’ingresso di casa a tema natalizio. E se ci troviamo nel Lazio, dopo aver addobbato il nostro ingresso, possiamo fare un salto al villaggio di Natale più grande d’Europa.