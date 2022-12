Tra il 2012 e il 2017 le azioni Brembo hanno dato vita a una performance che ha portato a un rialzo di circa il 1.400%. Successivamente, la brusca frenata di questo titolo azionario ha dato il via a una fase laterale tuttora in corso. Cosa fare?

Chi ha saputo cogliere l’attimo ha raggiunto ottimi risultati

Tra il 1998, anno della sua quotazioni, e la fine del 2011 gli azionisti di Brembo non hanno avuto molto da gioire. La performance totale in questo periodo, infatti, è stata un rialzo inferiore al 10%. Da quel punto in poi, però, è scattato un fortissimo rialzo che nel giro di meno di sei anni ha fatto guadagnare al titolo circa il 1.400%. Questo rialzo è stato accompagnato, sul time frame mensile, da un incrocio rialzista delle medie iniziato a maggio del 2012 e conclusosi a gennaio 2018. Un rialzo, quindi, della durata di 69 mesi che ha portato a un rialzo di circa l’800%. In ogni caso uno dei migliori titoli azionari del Ftse Mib.

Ovviamente la differenza tra la performance del 1.400% e quella dell’800% non deve sorprendere. Nel primo caso, infatti, abbiamo considerato la variazione tra il minimo da cui è partito il rialzo e il massimo assoluto. Nel secondo caso, invece, la performance ottenuta considerando banalmente l’inizio e la fine dell’incrocio rialzista delle medie.

Dal 2018 in poi, però, è iniziata una fase laterale che sta ancora attanagliando le azioni Brembo. Gli estremi di questo movimento sono individuabili nel minimo in area 6 euro e nel massimo, vicino a quello storico, in area 14 euro. Per chi fosse interessato all’andamento di lungo periodo, quindi, solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare una forte direzionalità alle quotazioni del titolo.

Probabilmente la crisi in Borsa di Brembo è anche legata alla crisi del settore automotive degli ultimi anni.

La brusca frenata di questo titolo azionario non è da sottovalutare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 21 dicembre a quota 10,43 euro, in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.

Nel breve periodo la tendenza in corso è ribassista come testimoniato dall’incrocio ribassista delle medie e dal segnale ribassista dello SwingTrading Indicator. Le ultime due sedute di Borsa aperta, però, hanno mostrato forti segnali di ripresa. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore al valore della media mobile di breve indicata in figura dalla linea blu.