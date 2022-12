Brindisi di Natale e Capodanno al top con i vini migliori da regalare e servire durante le feste

Consigli sui vini bianchi o rossi italiani e non solo da servire e abbinare con primi, secondi e dolci al cenone o al pranzo di Natale. Scopriamo quali sono. i più adatti.

È un grande classico preoccuparsi dei piatti da cucinare e servire in questo periodo di festa in cui pranzi e cene sono assoluti protagonisti. Non è meno strano, inoltre, preoccuparsi del tipo di bevanda che andrà ad allietare questi stessi pasti, accompagnando adeguatamente le varie pietanze.

Certo, di solito Natale è quel momento dell’anno in cui non si bada a spese e si punta ad occhi chiusi sulla bottiglia più costosa. Questo vale tanto se si tratta di servirla durante il pasto quanto nel caso in cui diventi il regalo dell’ultimo minuto per amici e parenti.

Ma è anche vero che, seppur sia apprezzabilissimo il fatto di prodigarsi in spese folli per concedersi un po’ di lusso, non sempre è necessario. Si può proporre qualcosa di buono anche senza minacciare la serenità del portafogli, visto che le giornate di festa da affrontare sono parecchie.

Il consiglio è di risparmiare magari qualcosa in più in ambito enogastronomico per poi eventualmente non pregiudicarsi una gita fuori porta.

Detto questo, non resta che scoprire quali vini bianchi e rossi potremmo offrire ai nostri sopiti per un brindisi di Natale e Capodanno al top.

I rossi perfetti per le feste

Regalare la giusta attenzione alla scelta del vino non è affatto una perdita di tempo. Quel prodotto racchiude tutte le tradizioni, i sapori e gli aromi di una certa zona d’Italia, quindi è un po’ come fare un viaggio.

Partiamo pertanto dai meravigliosi panorami dell’Alto Adige, che oltre a deliziare la vista sono la culla di un ottimo Pinot Nero. Si tratta di un vino dal sapore deciso ma molto elegante: perfetto per sostenere con garbo un menù importante come quello di Natale.

A tal proposito, un altro vino che sposa perfettamente lo spirito della tavola natalizia è l’Amarone della Valpolicella. Intenso e aromatico, è l’accompagnatore ideale per piatti con protagonisti selvaggina, arrosti, anatra o formaggi a pasta dura.

Cambiando invece drasticamente latitudine, spingiamoci verso le terre piemontesi, che danno origine, tra le altre cose, al Barbera d’Asti. Fresco ed equilibrato, talvolta impreziosito da note fruttate o speziate, è un vino ugualmente adatto da abbinare ai piatti natalizi a base di carne.

Brindisi di Natale e Capodanno al top con le etichette italiane che valorizzano il menù

In ogni caso, se proprio non vogliamo badare a spese e puntare sui più iconici vini bianchi italiani, almeno prendiamo nota dei giusti abbinamenti.

Il Franciacorta brut, con una leggera venatura di Pinot nero, ad esempio, è ottimo con i tortellini in brodo di cappone. Nella sua versione Riserva pas dosé, invece, il Franciacorta è il compagno ideale per tacchino o faraona ripieni con castagne o frutta glassata.

L’alternativa al vino

Infine, se vogliamo stupire gli ospiti con un brindisi più originale del solito, facciamo largo alla fantasia. Scegliamo una birra rossa per l’aperitivo pre-pranzo di Natale o cenone o anche per quello di un qualsiasi giorno di vacanza.

Oppure ancora, concludiamo in bellezza con il liquore al tiramisù, dolce ma deciso allo stesso tempo: la degna conclusione di un pasto abbondante.