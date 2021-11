Le feste sono spesso l’occasione per acquistare un nuovo cellulare, per sé o per i propri cari. Ma orientarsi fra tutte le proposte in commercio può rivelarsi un vero incubo. Allora ecco i migliori per qualità prezzo smartphone economici da regalare a Natale con una caratteristica utile ma spesso ignorata.

Come scegliere i migliori cellulari per rapporto qualità-prezzo

Lo smartphone è un acquisto dal prezzo importante. Ecco perché, prima di sceglierlo, è importante confrontare i diversi modelli e informarsi sulle caratteristiche. Tuttavia l’offerta è tanto vasta da mandare in confusione i consumatori. Quali sono allora le prestazioni su cui concentrarsi?

Innanzitutto è importante una considerazione generale: non sempre il prezzo elevato è l’unica garanzia di buona qualità. Questo vale per molti prodotti: si va dalle birre a prezzo stracciato che si rivelano le migliori al supermercato, fino alla borsa di tendenza ma dal prezzo assolutamente abbordabile.

Oltre a guardare il costo, dunque, bisogna chiedersi quali sono le necessità di chi riceverà lo smartphone in regalo.

Per chi passa molto tempo a guardare video sullo smartphone, sicuramente la risoluzione e la dimensione dello schermo sono interessanti. Una fotocamera di qualità eccezionale sarà indispensabile solo per gli appassionati, mentre per le necessità di tutti i giorni anche 12 megapixel sono sufficienti.

Ci sono però alcune caratteristiche importanti a prescindere, per esempio:

la capacità della batteria;

il tipo di processore;

la memoria RAM;

la memoria interna (e l’eventuale possibilità di espanderla con una scheda microSD).

Tuttavia esiste anche un’altra qualità significativa che viene spesso ignorata dai consumatori. Eppure dovrebbe contribuire a guidare la scelta. Ecco di cosa si tratta.

Ecco i migliori smartphone economici da regalare a Natale con una caratteristica utile ma spesso ignorata

Gli smartphone sono spesso richiesti come regalo di Natale da figli e nipoti adolescenti. Ma si sa che i ragazzi tendono ad essere un po’ distratti e imbranati: succede così che il cellulare appena comprato si rompa subito a causa di una caduta.

Ecco perché la resistenza agli urti dovrebbe essere una caratteristica da tenere in considerazione. Ma come si fa a scoprire quali sono gli smartphone anti-caduta?

L’associazione di difesa dei consumatori Altroconsumo ha sottoposto diversi modelli a un test di resistenza agli urti. È emerso che gli smartphone migliori da questo punto di vista sono l’Apple iPhone 12 Pro Max e l’Apple iPhone 12 Pro. Il problema è che entrambi hanno un prezzo decisamente elevato.

Fortunatamente, secondo Altroconsumo, non è necessario spendere così tanto per avere uno smartphone robusto e dalle prestazioni più che valide. In particolare, a seguito del test, gli esperti consigliano tre modelli:

Xiaomi Poco M3 (da 160 euro);

Motorola G8 Power (attorno ai 200 euro);

Oppo A52 (da 130 euro).

Ecco dunque gli smartphone a prova di caduta da scegliere come regalo di Natale per i più distratti e imbranati.

