Impossibile non farsi conquistare da questa ricetta facile, veloce e buonissima. Durante il periodo invernale, ad arricchire le tavole arriva il cavolfiore, un ortaggio appartenente alla famiglia dei cavoli. La sua infiorescenza centrale è molto ricca e gustosa e può essere gustata sia cotta che cruda.

Il cavolfiore è un alimento molto versatile che da ottobre ad aprile potrà regalare delle grandi soddisfazioni in cucina.

Ad esempio, queste fragranti polpettine di cavolfiore sono talmente buone che faranno impazzire subito grandi e piccini.

Perché quest’ortaggio puzza in cottura e come possiamo evitare di infestare tutta la cucina?

Conosciutissimo per la sua bontà, il cavolfiore è riconoscibilissimo anche per il suo forte odore durante la cottura. Come tutti i cavoli, anche il cavolfiore, mentre si cuoce, emana un odore particolarmente acido e intenso. Questa puzza viene fuori a causa di alcuni composti a base di zolfo contenuti nell’ortaggio. In cottura questi composti si liberano e causano l’odore sgradevole.

In realtà, è giusto sottolineare che bastano solamente 7 minuti di cottura per far sparire quasi il 90% dei solfuri presenti nel cavolfiore. Tuttavia, quei 7 minuti saranno sufficienti per far diffondere il cattivo odore per tutta la cucina. Per risolvere questo piccolo problema, ecco 3 semplici stratagemmi per cucinare non solo il cavolfiore ma anche i broccoli senza cattivo odore.

Ora, è giunto il momento di capire come usare il cavolfiore per un piatto davvero appetitoso e super sfizioso in soli 15 minuti

Mai sentito parlare dei bastoncini di cavolfiore? Si preparano in 15 minuti e sono perfetti per creare un secondo piatto sfizioso e ricco di gusto. Di seguito, ecco tutto l’occorrente per 10 bastoncini.

Ingredienti

1 cavolfiore;

1 uovo;

mozzarella grattugiata q.b.;

80 grammi di Parmigiano Reggiano;

aglio macinato;

basilico fresco macinato q.b.;

prezzemolo fresco macinato q.b.;

pepe nero e sale q.b.

Procedimento

Lavare e pulire il cavolfiore e poi tagliarlo a tocchetti. Inserire il cavolfiore in un mixer e frullare per qualche minuto. Poi, aggiungere la mozzarella, l’uovo, il parmigiano e mescolare. Unire anche l’aglio fresco tritato, poi il basilico e il prezzemolo sempre tritati. Mescolare e aggiungere sale e pepe.

L’impasto è pronto. A questo punto, prendere una teglia e foderarla con carta da forno. Poi, versare l’impasto e livellare con una forchetta. Infine, infornare e far cuocere a 180 gradi per 10 minuti.

Una volta finita la cottura, tirare fuori dal forno e tagliare il rettangolo di cavolfiore in tante striscioline. Creare circa 10 bastoncini e servire caldi. Dunque, ecco come usare il cavolfiore per un piatto davvero appetitoso e super sfizioso in soli 15 minuti. Ricetta consigliatissima!

