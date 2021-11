Tutti stanno parlando in questi giorni dell’ultima fatica cinematografica di Paolo Sorrentino. “È stata la mano di Dio” ha fatto il suo esordio nelle sale italiane il 24 novembre ed è stato un grande successo di pubblico. Questo film, d’altronde, aveva già ricevuto un’accoglienza entusiastica alla 78° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel corso dell’ultima edizione. Oltre ai commenti, molto positivi da parte dei pochi fortunati che lo avevano potuto vedere, il film aveva anche ottenuto un premio molto importante. Infatti si era aggiudicato il Leone d’Argento – Premio Speciale della Giuria. Inoltre sarà candidato per l’Italia nella sezione del Miglior film internazionale ai prossimi premi Oscar.

Ma per coloro i quali non riuscissero ad accaparrarsi un biglietto in questi giorni presso le sale del botteghino, non ci sarà molto da aspettare. Infatti, solo poche sale hanno ottenuto i diritti per mostrare il film. Inoltre potrebbe essere che in questi giorni i nostri impegni non ci permettano di dedicare una serata per andare al cinema. Ma nessun problema perché ecco quando questo film acclamato e commentato da tutti al cinema sarà visibile su Netflix.

La data d’uscita

A comunicarlo è stata proprio Netflix. La data prescelta per l’uscita è stata posta immediatamente dopo l’uscita al cinema. Sarà dunque disponibile nella popolare piattaforma online a partire dal 14 dicembre. Si tratta di una data indubbiamente molto vicina per gli appassionati, considerando che sarà disponibile a 20 giorni di distanza dall’inizio della distribuzione nei cinema. Ovviamente questo aspetto sarà accolto con grande gioia dai possessori dell’abbonamento alla popolare piattaforma online. Tanto più in questo periodo autunnale, in cui il freddo porta molti a trascorrere più tempo tra le mura domestiche. Ci si potrebbe però chiedere perché la visione su Netflix avvenga a così ravvicinato termine dalla proiezione nelle sale, mentre di solito occorre aspettare vari mesi.

La spiegazione di questo particolare metodo di distribuzione è da ritrovare in una logica già adottata in passato. E cioè quella di promuovere la pellicola al grande pubblico attraverso un doppio canale. La celebre azienda statunitense Netflix, assieme a Lucky Red, ha deciso con il regista di replicare quanto si era fatto per il film “Roma” del messicano Alfonso Cuarón. Anche quella pellicola, vincitrice di vari Premi Oscar, era stata presentata al pubblico nelle sale, per poi diventare poco dopo visibile esclusivamente tramite streaming su piattaforma. Ecco spiegato il motivo di una decisione apparentemente inusuale.

