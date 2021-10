Non è detto che si debba spendere una fortuna per indossare un accessorio alla moda. In particolare questa borsa di tendenza dal prezzo assolutamente abbordabile è un vero gioiellino per l’inverno 2021/2022. Scopriamo quale.

Un trend goloso

Chi ama la moda difficilmente sa resistere agli accessori. Infatti, le borse e le scarpe giuste danno carattere e personalità a qualsiasi look. Ma alcuni trend fanno venire l’acquolina in bocca più di altri.

È questo il caso della “croissant bag”: come non farsi ingolosire da una borsa che riprende un amatissimo dolcetto anche nel nome?

La borsa del momento si chiama così perché la forma a mezzaluna, le pieghe e la morbidezza ricordano proprio un croissant.

Ma la designer di uno dei modelli di croissant bag più in voga afferma che in realtà l’ispirazione non viene dalla pasticceria. Piuttosto, la forma della borsa deriva dal recente ritorno della moda anni ’90, e in particolare degli scrunchie, ossia gli elastici per capelli rivestiti in tessuto. Le morbide pieghe degli scrunchie sono, infatti, riprese nel manico della borsa.

È infatti ormai ovvio che lo stile anni ’90 sia tornato alla ribalta. Lo si nota dalle ultime tendenze nell’ambito del make-up, o dal ritorno di un tessuto molto amato e particolare.

Insomma, una croissant bag non può mancare nel guardaroba di chi ha nostalgia degli anni ’90, ma anche di chi vuole seguire le ultime tendenze. Per fortuna non si deve spendere un capitale per concedersi una di queste borse.

Sono diversi i marchi che propongono stupendi modelli di croissant bag, uno fra tutti Bottega Veneta. Ma per chi volesse spendere un po’ meno, ci sono delle ottime alternative.

Innanzitutto la Gabbi Bag di JW Pei, un marchio il cui punto di forza è proprio produrre accessori di lusso a un prezzo abbordabile. La Gabbi Bag è stata vista al braccio di celebrità quali Hailey Bieber, Gigi Hadid, Irina Shayk ed Emily Ratajkowski.

L’aspetto forse più divertente della Gabbi Bag è che unisce una forma semplice a una gamma davvero ampia di colori. Fra le tante tonalità fra cui scegliere, sicuramente non bisogna farsi scappare il verde, che è proprio il colore più di tendenza questo inverno. Oppure, per uno stile meno vistoso, si può optare per la nuance che sta sempre più sostituendo il nero.

È possibile acquistare la Gabbi Bag a meno di 80 euro. Ma, se si volesse spendere ancora meno, ci sono delle ottime alternative. In particolare il modello in poliestere riciclato di Mango, sotto i 20 euro.