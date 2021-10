L’autunno è una stagione magica, in cui la terra si tinge di nuovi colori. Durante questi mesi è bello riscoprire una natura diversa da quella estiva, ma non per questo meno affascinante. È bello, soprattutto, passeggiare per prati e per boschi, su distese di foglie gialle e vermiglie.

Questo tipico paesaggio autunnale, che vediamo condiviso sempre più spesso, negli ultimi anni, sui social network, prende il nome di foliage. Per foliage (o cromatismo autunnale) si intende proprio il tipico fogliame autunnale, con le sue sfumature che vanno dal giallo al verde. Ultimamente, il foliage è diventato una vera e propria attrazione. Ci sono luoghi in Italia in cui il colore delle foglie dà vita ad indimenticabili spettacoli naturali. Questi luoghi sono perfetti per una gita autunnale della durata di un weekend. Ritorneremo a casa con un bel ricordo e molte belle foto.

5 mete ideali dove passare un romantico weekend autunnale e ammirare un foliage mozzafiato

La prima meta ideale per ammirare un foliage mozzafiato è il Parco regionale del Monte Beigua, il Liguria. Durante i mesi autunnali, il parco si tinge di mille sfumature di colore, diventando una vera e propria tavolozza. La zona è ricca di boschi, ma non solo. Chi andrà, potrà scegliere tra il trekking nella Foresta della Deiva e la camminata lungo il Sentiero Archeologico.

Un’aria più montanara si respira ad Alpe Veglia, località situata in Piemonte. Qui la terra si tinge di un giallo paglierino difficile da dimenticare. Chi andrà, potrà scoprire il territorio incamminandosi tra i boschi di larici che costeggiano il torrente Cairasca.

Anche i Colli Piacentini, in Emilia Romagna, sono una meta particolarmente indicata in questo periodo dell’anno. I colli tra Bobbio e Piacenza, durante l’autunno, si trasformano, dando il giusto spunto per scatti meravigliosi.

Anche al Sud

Non servono alte vette e boschi montani per apprezzare pienamente i colori dell’autunno. Tra le 5 mete ideali dove passare un romantico weekend autunnale e ammirare un foliage mozzafiato ci sono anche Puglia e Basilicata. In Puglia, possiamo recarci nei pressi della Foresta Umbra, dove tra faggi, aceri e querce potremo scoprire uno dei più grandi polmoni d’Italia. In Basilicata, invece, la meta ideale per ammirare il foliage è il Bosco di Verrutoli. Ideale per gli amanti del trekking, il bosco si espande sulle colline lucane, a pochi chilometri da Matera, città perfetta per passare una notte romantica.

