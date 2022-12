Ecco i meravigliosi gioielli da indossare per essere alla moda in autunno e in inverno

I grandi Brand hanno recuperato lo stile e le influenze degli anni Ottanta, ecco spiegato come sfruttarle

Il 2022 ha segnato il ritorno dello stile anni Ottanta nella moda e non solo. Le minigonne e gli abiti a maxi spalla, con tanto di blazer e giacche vaporose, saranno il nuovo mood dell’autunno inverno 2023.

Questa tendenza non può che rispecchiarsi anche negli accessori. Tutte hanno visto l’incredibile ritorno degli stivali alti al ginocchio, magari di vernice o di pelle. Nell’ultimo anno sono diventati un accessorio imprescindibile nella moda femminile e spesso vengono proprio dagli armadi delle mamme. Negli anni Settanta e Ottanta erano di gran moda, e oggi sono tornati di prepotenza. Le ragazze anche più giovani li adorano, abbinati magari a un giochetto aperto portato con disinvoltura sulle spalle. E allora per abbinare ecco quali sono i meravigliosi gioielli da indossare quest’inverno. È importante, poi, anche capire come tenerli sempre puliti e splendenti.

Il ritorno di questi grandi volumi, esagerati, quasi barocchi è un marchio di fabbrica degli anni Ottanta, che quindi vengono riportati in passerella con forza anche per quello che riguarda l’aspetto del bijoux.

Sono ormai passati quarant’anni, ma i gioielli negli anni Ottanta sono stati il centro di una vera e propria rivoluzione culturale: da un lato erano il simbolo di un certo status quo e, dall’altro, si cercava di sdrammatizzare la moda tipicamente business con dettagli molto appariscenti e vezzosi.

Ecco i meravigliosi gioielli da indossare senza spendere una fortuna

L’anello, l’orecchino, il bracciale diventavano allora un modo per stemperare la rigidità dell’abbigliamento di stampo maschile che iniziava a essere utilizzato anche dalle donne in carriera.

Questa stravaganza è stata tipica degli outfit delle donne negli anni Ottanta: basta pensare ai modelli di Chanel o di Karl Lagerfeld, che mescolavano i vestiti tipici dell’alta borghesia con la trasgressione del rock. Madonna, in questo, è stata una maestra, sdoganando la croce non solo come simbolo religioso ma anche come gioiello. In questo senso, anche nel 2022 torna il gioiello stravagante, esagerato, pop.

Spazio allora a pezzi di bigiotteria in resina, con dettagli smaltati, oppure con pietre e cristalli dove l’oro giallo la fa da padrone. E tutto, in quest’idea revival, è esagerato e fuori misura. Le collane sono lunghissime, enormi gli anelli e gli orecchini esagerati.

Le collezioni dei grandi stilisti come Saint Laurent, Gucci e Armani

Chanel, per esempio, riporta in scena gli orecchini in resina.

Saint Laurent sceglie invece la combinazione di nero e oro, con pelle e pietre anche molto colorate. Altri Brand strizzano invece l’occhio a richiami infantili con perline e animaletti.

Più seducenti le scelte di Versace, mentre Gucci punta sul minimalismo e su pochi cristalli incastonati al punto giusto.

Moschino, invece, predilige un’ispirazione più barocca, con degli orecchini che sembrano addirittura dei candelabri, quasi a forma di lampadario.

Armani ha mostrato una collezione più colorata e giocosa. Basta prendere spunto da questi esempi per cercare, anche nella propria bancarella di fiducia, dei gioielli vintage che siano alla moda e senza tempo, sempre con l’idea di divertirsi.