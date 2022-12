Non solo ricotta e pere come abbinamento di frutta e salato, ma queste ricette sfiziose e veloci

Conoscere i giusti abbinamenti è quello che ci rende dei bravi cuochi. Sposare frutta e cibi salati è sicuramente uno degli aspetti più difficili in cucina. Al posto del classico ricotta e pere, proviamo queste ricette che vedono mele, fichi e altri frutti protagonisti di primi e secondi.

La frutta è uno dei cibi che non può assolutamente mancare nella nostra dieta. Infatti, ci aiuterebbe ad integrare importanti vitamine e sali minerali, che ci mantengono in salute. Mentre in estate può risultare facile da mangiare, grazie alla sua freschezza, non possiamo dire lo stesso dell’inverno.

C’è, però, una soluzione a questo problema. Possiamo rendere la frutta ancora più deliziosa anche durante i mesi più freddi. Dobbiamo solamente conoscere i giusti abbinamenti. La dolcezza della frutta, infatti, può essere facilmente abbinata a cibi salati. Non esiste solo l’unione tra marmellate di frutta e formaggi, ma sono perfette anche delle ricette per primi e secondi piatti agrodolci deliziosi.

Frutta e formaggio, non solo con le confetture

Un’accoppiata molto popolare è sicuramente pizza e fichi. La ricetta arriva direttamente da Roma, ma si è diffusa in tutta Italia conquistando anche i ristoranti gourmet. Può essere mangiata durante il pranzo oppure anche come snack al pomeriggio. La pizza bianca, con mozzarella e prosciutto crudo, si sposa perfettamente con la dolcezza del fico. Una vera e propria delizia.

Passiamo ad un bel primo piatto, perfetto per riscaldarci in inverno. Non solo ricotta e pere come abbinamento che possiamo creare tra frutta e formaggio nei nostri primi. Il risotto con mele, taleggio e nocciole è, infatti, un’idea sfiziosa e perfetta per il freddo. Prepariamo il risotto con del soffritto di cipolla, poi uniamo delle mele a pezzetti. Aggiungiamo e tostiamo il riso, sfumandolo con il vino bianco. Poi copriamolo con il brodo e, a 5 minuti dalla fine della cottura, versiamo una crema a base di latte e taleggio. Infine, mettiamo anche delle nocciole. Il sapore acidulo della mela si sposerà perfettamente con quello dolce della crema al taleggio. Una ricetta da leccarsi i baffi.

Non solo ricotta e pere come abbinamento tra frutta e salato, ma anche agrumi e pesce

Per un secondo da veri chef, l’orata all’arancia è sicuramente quello che fa per noi. Ci sono due metodi per cucinare questo piatto. Il primo utilizza il forno e dovremo farcire il pesce con cipolla, aglio, chiodi di garofano e un po’ di scorza d’arancia grattugiata. Poi, bagniamolo con del succo d’arancia e del vino bianco. Mettiamo il tutto in forno. Per impiattare come dei veri chef aggiungiamo qualche spicchio di arancia accanto al pesce.

La seconda opzione, invece, è quella di cucinarla in padella. In questo caso dovremo infarinare dei filetti di orata e farli rosolare con della cipolla. Poi versiamo del succo di arancia e aggiungiamo un po’ di sale. Ecco che il nostro pesce è pronto per essere servito.

Non dimentichiamoci salmone e avocado, l’abbinamento più gettonato degli ultimi anni

Per un piatto da portare via, magari per il lavoro, salmone e avocado sono un abbinamento immancabile. All’interno di una ciotola mettiamo l’avocado sbucciato e condiamo con sale, pepe, olio e limone. Aggiungiamo poi del salmone affumicato e del formaggio fresco spalmabile. Mescoliamo il tutto e versiamo il composto in delle tortillas di grano. Anche questo è un ottimo modo per unire la frutta al salato.