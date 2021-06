I gioielli e i bijoux sono i compagni ideali per abbellire la nostra vita quotidiana. Ma quest’anno, con questa moda coloratissima dai colori pastello, non possiamo sbagliare abbinamento. Ecco i gioielli allegri, eleganti e perfetti per questa stagione da indossare di giorno e di sera.

Il gran ritorno del pendente vittoriano

I pendenti da girocollo sono tornati di gran moda dopo la foto dei Duchi di Cambridge William e Kate, abbracciati e sorridenti in un giardino, nel decimo anniversario delle nozze.

La duchessa e il futuro re d’Inghilterra sono ritratti in jeans. Ma lei nella foto indossa un girocollo con pendente e una blusa romanticissima color lavanda, d’ispirazione vittoriana.

Neanche a dirlo, ha fatto subito tendenza in tutto il Mondo. Sia per la pietra preziosa che per la camicia ispirata al periodo “indiano” della regina Vittoria.

I pendenti più cercati ora sono quelli a goccia con mini-pavé di diamanti, oppure quelli che riprendono le geometrie del Taj Mahal. Si abbinano con anelli ispirati al primo Novecento, con pietre disposte a rombo. Ed è già scattata la caccia ai famosi eternity, verette d’oro giallo o rosa da fidanzamento, con 5 diamanti in fila rotondi, ovali o a goccia.

Ma il vero must di stagione sono i grossi anelli con pietre colorate ispirati alla Belle Époque. In oro rosa con fiori di diamanti, rubini, spinelli e zaffiri gialli. Anelli iconici con prevalenza di pietre dai colori freddi.

Tornano di gran moda gli smeraldi con taglio squadrato abbinati agli zaffiri, le grandi tormaline verdi, le ametiste, i turchesi. Le baguette con l’iconica malachite che andavano di moda negli anni Ottanta. Onde di tormaline che simulano quelle del mare, verdi e violacee, vestono le nostre dita mentre indossiamo romantici abiti floreali, in chiffon, lunghi fino ai piedi.

Il gran ritorno dell’opale

Divertiamoci con gli anelli romantici a forma di serpenti, uccelli colibrì, farfalle e rettili, realizzati in oro e diamanti. Oppure in metalli finemente lavorati, nella migliore tradizione della grande bigiotteria italiana, francese e americana.

E finalmente torna di moda anche l’opale, una pietra dimenticata da tempo in Italia. Che piace soprattutto nell’Est Europa, con molti collezionisti in Russia. Indossiamola abbinata a turchesi tagliati a forma di foglia, oppure circondata da coroncine di diamanti.