Un frutto molto amato, dolce, zuccherino e fresco. Tipicamente estivo, aiuta ad idratarsi e dissetarsi nelle giornate più calde. Infatti l’anguria è composta dal 90% di acqua.

Per questa sua ricchezza di liquidi, stimola la diuresi e contrasta la cellulite.

Con il suo contenuto calorico molto basso, all’incirca 30 calorie per 100 grammi, è un ottimo spuntino leggero, che sazia ma non appesantisce.

Di solito mangiamo una fetta di anguria fino alla sua parte bianca. Buttando via semi e bucce. In realtà commettiamo un grave errore.

Le bucce ricche di vitamine e minerali, possono essere utilizzate in cucina, per la preparazione di bevande, o di confetture, o gustate sott’aceto. Frullate e mischiate al terreno, sono un ottimo fertilizzante per l’orto.

Anche i semi possono essere riutilizzati in cucina. Tostati al forno sono un ottimo snack, o frullati con la polpa creano una bevanda rinfrescante.

C’è un altro modo per riciclare i semi dell’anguria e riguarda la nostra bellezza.

Uno scrub alla polpa e ai semi di anguria

Ecco che non ci verrà più in mente di buttare i semi dell’anguria dopo aver scoperto che possono essere utilizzati come trattamento di bellezza.

Non ci avevamo mai pensato, ma i semi di anguria sono perfetti per preparare uno scrub casalingo. Cominciamo prendendo dei semi di anguria e della polpa. Maciniamoli in un frullatore o in un macinino da caffè. Una volta preparato il composto, possiamo aggiungere del miele o dello yogurt.

Ora massaggiamo delicatamente glutei, gambe e ventre. Ecco che abbiamo creato scrub naturale al 100%, perfetto per rigenerare la pelle ed eliminare le cellule morte. Un vero e proprio trattamento di bellezza che può essere esteso a tutto il corpo, comprese le mai.

Approfondimento

Basterà seguire questi consigli per scegliere un’anguria saporita e matura al punto giusto, perfetta per preparare un gelato super leggero senza gelatiera