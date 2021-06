L’Italia ha la fortuna di offrire numerose mete da raggiungere in estate sia al mare che in montagna.

Per chi non gradisce il caldo cocente ed il frastuono delle spiagge gremite di turisti, l’ideale è trascorrere le vacanze col brivido dell’alta quota.

L’estate in montagna è infatti un’opzione da non sottovalutare per chi desidera relax, tranquillità ed attività all’aria aperta.

Chi ama la natura e l’aria pulita deve per forza conoscere queste 3 località montuose in Italia dove trascorrere le vacanze estive

Partiamo dall’Alta Pusteria che è un vero e proprio paradiso in terra famosa soprattutto per le Tre Cime di Lavaredo nelle Dolomiti di Sesto. Qui è possibile svolgere moltissime attività, dalle escursioni alle arrampicate, alla visita di meravigliosi monumenti. A rendere magnifica l’esperienza si aggiungono anche la gentilezza dei suoi abitanti e naturalmente il buon cibo. Da qui è possibile raggiungere anche lo straordinario e surreale Lago di Braies.

Un’altra meta da raggiungere assolutamente in estate è il Parco Adamello Brenta, in Trentino tra la valle di Non e quella del Sole. Questo territorio che comprende magnifici gruppi montuosi tra i più estesi d’Europa è l’ideale per chi ama la natura e le attività outdoor.

Tra le bellezze da visitare troviamo il Lago di Tovel noto per la sua colorazione rossa, oltre alle numerose cascate ed i sentieri molto suggestivi.

Infine, menzioniamo La Thuile, un piccolo comune di appena poco più di 800 abitanti si trova in Valle d’Aosta. Più precisamente al confine con la Francia ai piedi del Monte Bianco.

Situato a 1440 metri di altitudine questo piccolo borgo fiabesco è il punto di partenza per gli alpinisti più temerari. Da qui partono numerosi sentieri dove poter fare trekking e grazie ai quali si possono raggiungere luoghi incantati. Come, ad esempio, il Lago Verney considerato uno dei laghi più belli dell’intera regione.

Approfondimento

Quindi chi ama la natura e l’aria pulita deve per forza conoscere queste 3 località montuose in Italia dove trascorrere le vacanze estive. Per gli affezionati delle vacanze estive al mare si consiglia invece la lettura di questa guida.